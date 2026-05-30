إنذارات إسرائيلية لقرى لبنانية وقصف بقنابل حارقة وحزب الله يرد بالصواريخ

قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بقذائف حارقة مناطق مرتفعة مشرفة على مدينة النبطية جنوبي لبنان، اليوم السبت، وذلك تزامنا مع إعلان الاحتلال أوامر إخلاء شملت 7 قرى بالجنوب والبقاع.

وأفاد مراسل الجزيرة أن الاحتلال الإسرائيلي شن عدة غارات على بلدات كفررمان وكفرتبنيت، وخربة سلم ومجدل سلم وفرون والغندورية وكفردونين جنوبي لبنان.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أوامر جديدة بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، مشيرا إلى أنه سيرد على ما قال إنها "انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار في لبنان".

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر منصة إكس إلى إخلاء قرى ميفدون وشوكين وزبدين وجديدة أنصار والزرارية ومزرعة كوثرية الرز ومشغرة، زاعما في منشور آخر أنه "في ضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة".

وتوجه إسرائيل على نحو متكرر تحذيرات لسكان بلدات وقرى في جنوب لبنان بالإخلاء تمهيدا لشن هجمات على أهداف يقول الجيش الإسرائيلي إنها تعود لحزب الله في تلك المناطق.

كمين محكم

من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذ كمين -فجر اليوم- لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو بلدة الغندورية، مشيرا إلى أنه فجّر بها عبوات ناسفة وقصفها بالصواريخ.

وقال الحزب في بيان: "الكمين أسفر عن مصابين بين أفراد العدو الذي سحبهم تحت غطاء دخاني كثيف ثم قصف المنطقة جوا وبالمدفعية".

وفي بيانات عدة، أشار حزب الله إلى أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية بعد منتصف الليل ردا على الهجمات الإسرائيلية.

وأوضح الحزب أنه تصدى فجر أمس الجمعة بصاروخ أرض جو لمسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" في أجواء بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس.

وزعم جيش الاحتلال أنه دمر منصة استخدمها حزب الله في إطلاق صاروخ على شمال إسرائيل الليلة الماضية.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا بينهم مسعف وإصابة 8 آخرين في مدينة صور أمس الجمعة جراء غارات الاحتلال.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان خلّف 3355 قتيلا و10 آلاف و95 مصابا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.