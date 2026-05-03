وزير الخزانة الأمريكي: إيران لا تنال الكثير مقابل محاولتها فرض رسوم على السفن

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 16: United States Secretary of the Treasury, Scott Bessent, leaves Downing Street after meeting UK Chancellor of the Exchequer, Rachel Reeves, on September 16, 2025 in London, England. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
بيسنت قال إن أسعار النفط ستنخفض بشدة ‌بعد انتهاء حرب إيران (غيتي)
Published On 3/5/2026
آخر تحديث: 17:44 (توقيت مكة)

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الأحد إن إيران لا تحصل على الكثير مقابل محاولاتها فرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز.

وتوقع الوزير بيسنت أن تنخفض أسعار الطاقة  بعد انتهاء حرب إيران التي دفعتها إلى ⁠مستويات قياسية مرتفعة.

وصرح ⁠الوزير الأمريكي في ⁠برنامج على ⁠شبكة ⁠فوكس بيزنس الأمريكية "ستنخفض أسعار النفط بشدة ‌بعد انتهاء الصراع ".

المصدر: الجزيرة + رويترز
