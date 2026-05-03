نانسي ميس تفتح "صندوق إبستين" في وجه ترمب والحزب الجمهوري

يعود ملف جيفري إبستين إلى صدارة الجدل السياسي في الولايات المتحدة، لكنْ هذه المرة من بوابة الحزب الجمهوري، مع تصاعد الدعوات لكشف كامل الوثائق المرتبطة بالقضية.

وفي قلب هذا الجدل، تقف النائبة الجمهورية نانسي ميس التي تبنت موقفا صريحا منذ البداية يطالب بالشفافية الكاملة والكشف عن كامل وثائق القضية، ما يضعها في مواجهة متوترة مع الرئيس دونالد ترمب، وهذا يكشف في الوقت ذاته عن انقسامات متنامية داخل الحزب الجمهوري قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتشهد الساحة السياسية الأمريكية منذ أشهر ضغوطا متزايدة داخل أروقة الكونغرس من أجل الإفراج عن كامل الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، وتُعد نانسي ميس من أبرز الأصوات الجمهورية التي تتبنى هذا المطلب بشكل صريح، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بالسياسة بل بالعدالة والمساءلة.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار الجدل حول حجم الوثائق غير المنشورة، وحجم المعلومات غير المعلنة، وما إذا كانت هناك أسماء وشخصيات مؤثرة لا تزال محمية من الكشف، من بين هؤلاء الرئيس الأمريكي ذاته، ورغم عدم وجود إثباتات رسمية تدعم ذلك، إلا أن تداولها داخل الخطاب السياسي والإعلامي الأمريكي أسهم في تعميق حالة الاستقطاب.

في المقابل، ترى دوائر قريبة من ترمب أن فتح الملف بشكل كامل قد يؤدي إلى تداعيات قضائية وسياسية وإعلامية غير محسوبة، خاصة إذا طالت الاتهامات شخصيات نافذة في السياسة والاقتصاد والإعلام.

انعكاسات الموقف على ترمب

يمثل تحرك نانسي ميس تحديا سياسيا غير مباشر لترمب، ليس من زاوية الهجوم الشخصي، بل لأنها تفتح ملفا شديد الحساسية في توقيت سياسي دقيق.

ووفق مراقبين، يمكن تلخيص التأثيرات السياسية في 3 مستويات:

ضغط سياسي داخلي: فتح ملف إبستين بشكل كامل قد يضع إدارة ترمب تحت المجهر من جديد، خصوصا فيما يتعلق بطريقة تعامل وزارة العدل مع الوثائق وتسريبها أو حجبها.

انقسام داخل الحزب الجمهوري: يتزايد التباين بين تيار يطالب بالشفافية الكاملة، وآخر يعتبر أن استمرار الجدل يضر بصورة الحزب، وهذا الانقسام يضعف وحدة الخطاب الجمهوري، وهو عنصر أساسي في أي استحقاق انتخابي.

تأثير انتخابي مستقبلي: إذا ما نجحت ميس في تعزيز موقعها السياسي داخل ولاية كارولينا ساوث، فقد تتحول إلى لاعب مؤثر في الانتخابات التمهيدية للرئاسة، وهي ولاية ذات ثقل تقليدي في مسار الترشيحات الرئاسية، ما يثير قلق بعض الدوائر المحيطة بترمب.

دوافع نانسي ميس

تستند مواقف نانسي ميس من الإصرار على المطالبة بفتح كامل ملفات إبستين إلى مزيج معقد من العوامل الشخصية والحسابات السياسية.

على المستوى الشخصي، سبق أن تحدثت ميس علنا عن تعرضها لاعتداء جنسي في سن المراهقة، كما أدلت لاحقا بشهادات تتعلق بحوادث عنف جنسي مزعومة، ما جعلها تتبنى خطابا قويا في قضايا الضحايا والاعتداءات الجنسية.

ونقلت رويترز عن نانسي ميس قولها، في خطاب مؤثر ألقته في قاعة مجلس النواب، إنها اتهمت خطيبها السابق وثلاثة رجال آخرين بتخديرها واغتصابها هي ونساء أخريات، إضافة إلى تصوير نساء وفتيات قاصرات دون موافقتهن.

أما على المستوى السياسي، فتعتمد ميس على مقاربة تقوم على قدر من الاستقلال في المواقف داخل الحزب الجمهوري، لا يخضع لخط ترمب بالكامل، فهي تدعم بعض سياساته في ملفات معينة، كما أنها تعارضه في ملفات حساسة مثل ملف إبستين وبعض القضايا الخارجية كالحرب على إيران.

وأثار موقف النائبة الجمهورية ميس من ملف إيران جدلا داخل الأوساط السياسية الأمريكية، خصوصا بعد تصريحاتها التي أبدت فيها تحفظا واضحا على أي خيار يتضمن إرسال قوات برية إلى إيران إذا تصاعد التوتر مع طهران.

ومع مرور الوقت، تحوّلت قضية إبستين إلى اختبار داخلي لمدى تماسك الحزب الجمهوري، حيث برزت اتجاهات متباينة داخله، فهناك من يرى أن التركيز على الملف يفتح الباب أمام أزمات سياسية وإعلامية غير محسوبة، ويفضل احتواء الجدل وتقليص تداعياته.

في المقابل، يتمسك تيار آخر تقوده شخصيات مثل نانسي ميس وتوماس ماسي بمطلب الكشف الكامل عن الوثائق، باعتباره قضية أخلاقية تمس ثقة الرأي العام بالمؤسسات.

وبين هذين الاتجاهين، برز تيار ثالث يسعى إلى تجنب التصعيد، مع الحفاظ على توازن سياسي يحدّ من خسائر الحزب على المستوى الانتخابي.

ومع مرور الوقت، تزايد الحديث عن إمكانية أن تلعب ميس دورا أكبر في السياسة الأمريكية، خصوصا إذا نجحت في تعزيز موقعها في ولاية كارولينا ساوث، حيث تتزايد أهمية الولايات المتأرجحة والانتخابات التمهيدية المبكرة، حيث تُعد ولاية كارولينا ساوث من المحطات المفصلية في هذا السياق، ما يمنح أي تحولات سياسية فيها تأثيرا يتجاوز حدودها المحلية.

في المقابل، يواجه ترمب معضلة سياسية دقيقة -وفق مراقبين- فهو بحاجة إلى الحفاظ على وحدة الحزب، وفي الوقت نفسه لا يستطيع تجاهل الأصوات الداخلية التي تطالب بالشفافية فيما يتعلق بقضية إبستين.

وفي ظل هذا التوتر، يبدو أن القضية لم تعد مجرد ملف مغلق في أرشيف القضاء، بل صراعا مفتوحا يعكس التحولات العميقة داخل السياسة الأمريكية نفسها.

وفي المقابل، تواصل نانسي ميس ترسيخ نفسها كلاعب سياسي صاعد داخل الحزب، مستفيدة من خطاب مزدوج يجمع بين البعد الأخلاقي في القضايا العامة والتموضع السياسي المستقل، ما يجعل من ملف إبستين أكثر من مجرد قضية قضائية، بل ساحة صراع سياسي مفتوح داخل أحد أكبر الأحزاب الأمريكية.