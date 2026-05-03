نائبة رئيس الكنيست: لا أمن لإسرائيل إلا بالاحتلال والتهجير والاستيطان في غزة

نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي ليمور سون هار ميلخ
نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي ليمور سون هار ميلخ تصعد خطابها المتطرف ضد الفلسطينيين (غيتي إيميجز)
Published On 3/5/2026

دعت ليمور سون هار ميلخ نائبة رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)  إلى تهجير سكان قطاع غزة وإقامة مستوطنات إسرائيلية فيه، وذلك أثناء جولة ميدانية قامت بها، اليوم الأحد، على حدود قطاع غزة.

وقالت في فيديو نشرته على حسابها، اليوم الأحد، على منصة "إكس" إنه "لا أمن لإسرائيل إلا عبر الاحتلال والتهجير والاستيطان"، في موقف يعكس حدة تصريحات هذه النائبة من اليمين المتطرف تجاه الفلسطينيين.

وأضافت في معرض حديثها "وصلتُ إلى جولة في غلاف غزة (…) للأسف، لا تزال إسرائيل أسيرة لفكرة خاطئة. لا مفر من الاحتلال والتهجير والاستيطان. أي حل آخر غير قابل للتطبيق وسيؤدي إلى مذبحة أخرى".

وتأتي تصريحاتها في وقت أكدت فيه مصادر طبية استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل، اليوم الأحد، في هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة، ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

This photograph shows heavy machinery at a new Israeli settlement outpost near the settlements of Kiryat Arba'a and Kharsina, on the outskirts of the Palestinian city of Hebron in the Israeli-occupied West Bank on October 30, 2025.
جرائم الاستيطان الإسرائيلي تتوسع على الأراضي الفلسطينية (الفرنسية)

تجذير الاستيطان

وفي موقف يسعى لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي في قطاع غزة، قالت "اطلعتُ على ممر نتساريم الذي يفصل بين مدينة غزة ومخيمات الوسط، ولا مفر من السيطرة عليه بالكامل وخلق تواصل استيطاني فيه لتعزيز الأمن".

وتحدثت ليمور سون هار ميلخ في جولتها قرب حدود غزة مع مستوطنين، مؤكدة لهم أن إقامة الاستيطان على امتداد قطاع غزة هو "السبيل الوحيد لضمان أمن إسرائيل وسكان غلاف غزة".

وتابعت "نحن نمر بعملية شاقة ومعقدة"، مؤكدة أنه "لا يوجد حل سوى السيطرة الكاملة على القطاع"، داعية إلى طرد وتهجير السكان الذين "يسعون للعودة للقتال".

Smoke rises from the Harmony Tower, right after being bombed by Israeli forces in western Gaza City, Gaza on September 10, 2025.
جانب من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة (غيتي)

 

وتُعد ليمور سون هار ميلخ من أبرز الوجوه السياسية في اليمين القومي المتشدد داخل إسرائيل، وعُرفت بمواقفها الرافضة لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وكانت قد اقترحت مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين. وقد أقر الكنيست هذا القانون يوم 30 مارس/آذار 2026.

المصدر: الجزيرة
