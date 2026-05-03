أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن وافقت على بيع منظومة عتاد عسكري مخصصة لاعتراض الطائرات المسيّرة، لإسرائيل بقيمة 992.4 مليون دولار، في الوقت الذي تواجه فيه تل أبيب تهديدا من نوع مختلف مع إدخال حزب الله اللبناني سلاح المسيّرات العاملة بالألياف الضوئية، التي يعجز الجيش الإسرائيلي عن التصدي لها.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إنه بموجب الاتفاقية ستزود الولايات المتحدة تل أبيب بـ10 آلاف مجموعة -منخفضة التكلفة نسبيا- من منظومة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستم (APKWS) لاعتراض الطائرات المسيّرة.

وأوضحت هآرتس أن هذه المنظومة تقوم بتحويل صواريخ "جو-أرض" غير الموجهة، إلى ذخائر موجهة بدقة قادرة على ضرب أهداف أرضية، مبينة أن أهم مميزات المنظومة هي اعتراض الطائرات المسيّرة.

لكن رغم الفعالية العالية لمنظومة (APKWS) -بحسب الصحيفة- فإنها غير قادرة على اعتراض المسيّرات الموجهة سلكيا الخاصة بحزب الله.

وأضافت "النظام أثبت فعاليته ضد الذخائر الجوالة مثل مسيّرات "شاهد" الإيرانية، لكنه لم يُصمم لمواجهة الطائرات المسيّرة الصغيرة من نوع "كوادكوبتر" التي أصبحت تؤرق الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان".

ماهية منظومة APKWS

وعن تفاصيل منظومة (APKWS)، أشارت الصحيفة إلى أنها تعمل من خلال ترقية صواريخ "Hydra 70" القديمة بمجموعات أجنحة صغيرة تشتمل على نظام توجيه بالليزر، وتتميز بالقدرة على تتبع الأهداف بشكل أكثر فعالية من خلال الأشعة تحت الحمراء.

في إصداراته السابقة، صُمم النظام لدوره التقليدي -الضربات الدقيقة للأهداف الأرضية- وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، قامت الشركة المطورة "بي إيه إي سيستمز" (BAE Systems) بترقيته لاعتراض التهديدات الجوية مثل المروحيات والمسيّرات، كما قالت الصحيفة.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة زودت أوكرانيا بهذا النظام، بما في ذلك النسخ التي تُطلق من الجو لطائرات "إف-16 فايتينغ فالكون"، وذلك لاعتراض المسيّرات الروسية الجوالة، "كما استخدمته واشنطن لإسقاط العديد من المسيّرات خلال الحرب المتعددة الجبهات في الشرق الأوسط التي بدأت في 7 أكتوبر 2023″.

وإلى جانب كفاءتها الميدانية، تبرز التكلفة عنصرا حاسما -بحسب هآرتس- حيث تبلغ تكلفة كل ذخيرة موجهة نحو 30 ألف دولار، مقارنة بنحو 500 ألف دولار لصاروخ "إيه آي إم-9 سايد وايندر"، ومليون دولار لصاروخ إيه آي إم-120 أمرام، المستخدمَين في اعتراض المسيّرات سابقا.

كما أشارت إلى أن تكلفة الصواريخ الموجهة في المنظومة الأمريكية أرخص من صواريخ اعتراض "القبة الحديدية"، التي تقدر بنحو 45 ألف دولار لكل صاروخ.

تحدٍّ متزايد

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديا متزايدا من الطائرات المسيّرة التي تنجح في التهرب من أنظمة الدفاع الجوي.

ويقدر الجيش الإسرائيلي أن حزب الله قد يزيد من إطلاق مثل هذه المسيّرات على إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان في الأيام المقبلة.

وفي الأسابيع الأخيرة، اختبرت شركات الدفاع الإسرائيلية -وفقا لهآرتس- تدابير مضادة مختلفة لمسيّرات حزب الله التي تعمل بالألياف الضوئية، لكن الجيش الإسرائيلي أقرّ بأنه لا يوجد نظام أثبت فعاليته بعد ضد مسيرات حزب الله الموجهة بالألياف البصرية التي تتجاوز تشويش الملاحة.

مسيّرات الألياف البصرية

هي طائرات مسيّرة يتم التحكم فيها عبر كابلات ألياف ضوئية رفيعة للغاية، صغيرة الحجم ومموهة وفعالة، سرعان ما تحولت إلى سلاح قاتل في يد حزب الله يتعقب به جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

ولفتت هذه التقنية الانتباه إليها بقوة بعد أن نجحت -الخميس الماضي- في الإجهاز على جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين في شمال إسرائيل، اثنان منهم في حالة خطيرة. كما قتلت جنديا ومتعاقدا عسكريا مع الجيش الإسرائيلي في لبنان في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأعلن حزب الله أنه بدأ استخدام الطائرات المسيرة -الموجهة بالألياف الضوئية- لأول مرة خلال جولة القتال التي بدأت في 2 مارس/آذار الماضي، بعد سنوات من استخدام أنواع أخرى من الطائرات المسيرة.