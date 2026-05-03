مدمرة أمريكية في مومباي.. كيف استُخدم مقطع قديم لإشعال التوتر مع إيران؟

أعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يظهر سفينة حربية ترسو في ميناء، وزعموا أنه يوثق المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون" في ميناء بمدينة مومباي الهندية للتزود بالوقود.

وحصد المقطع مئات آلاف المشاهدات، ورافقه خطاب تصعيدي يدعو إيران إلى استهداف السفن الهندية في مضيق هرمز، استنادا إلى الادعاء بأن نيودلهي "تساعد واشنطن في فرض حصار بحري على طهران".

وتزامن تداول هذه الدعوات مع خلفيات سابقة حول استهداف سفينة إيرانية عقب مناورات بحرية هندية، في محاولة لربط الحدثين ضمن سردية تصعيدية واحدة.

كشفت عملية التحقق أن الادعاء مضلل، وأن السفينة الظاهرة في الفيديو ليست المدمرة الأمريكية "يو إس إس تروكستون".

ومن خلال التدقيق البصري ومطابقة تفاصيل الهيكل والتجهيزات، تبين أن السفينة هي المدمرة اليابانية "يوداتشي 103".

ونقلت وسائل إعلام هندية الخبر الأصلي، ففي عام 2016 دخلت سفينتا "يوداتشي" و"يوغيري" التابعتان لقوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية (JMSDF) ميناء مومباي في زيارة مجدولة، ويقود السفينتين الكابتن تاكاشي إينوي، قائد فرقة المرافقة السابعة في القوات اليابانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق وجود 3 حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط لأول مرة منذ سنوات طويلة، هي أبراهام لينكولن، وجيرالد آر فورد، وجورج بوش، ضمن حشد بحري يضم أكثر من 200 طائرة و15 ألفا من البحارة ومشاة البحرية، وفق ما نقلته تقارير عسكرية أمريكية.

وقالت الولايات المتحدة إنها تواصل فرض حصار بحري على الشحن المرتبط بإيران، بينما أعلنت إيران احتجاز سفن تجارية بدعوى عبورها دون تصاريح والتلاعب بأنظمة الملاحة.

وفي المحادثات الإيرانية الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق.

إعلان

في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها.