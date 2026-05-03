قصف إسرائيلي وإنذارات بإخلاء 11 بلدة في جنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحذيرات لسكان بلدات عدة في جنوب لبنان بإخلاء مناطقهم، وذلك تزامنا مع عمليات قصف لعدة بلدات لبنانية.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 11 قرية وبلدة في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عنها مسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه مناطق مفتوحة.

وزعم جيش الاحتلال أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وأنه سيعمل ضده بقوة، محذرا من أن أي شخص يوجد قرب مقاتلي الحزب أو منشآته قد يكون عرضة للخطر.

وشمل الإنذار بلدات الدوير وعربصاليم والشرقية والنبطية وجبشيت ورعشيت وصريفا ودونين وبريقع وقعقعية الجسر والقصيبة النبطية وكفر صير.

غارات وقصف مدفعي

وفي تطور آخر، أفادت القناة الـ15 الإسرائيلية بأن الجيش شن هجمات في جنوب لبنان، في حين قال مراسل الجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة صريفا اليوم الأحد.

وأضاف المراسل أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدات زوطر الشرقية وميفدون وصريفا في جنوب لبنان، بالتزامن مع غارات جوية على أطراف بلدة النميرية وبلدات الدوير والقصيبة وبريقع والشهابية وكفردونين والشرقية وعربصاليم.

ووفق مراسل الجزيرة، شن الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم 5 غارات على بلدة زوطر الشرقية، و4 غارات على بلدة صريفا، ضمن موجة تصعيد شملت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

وأمس السبت، شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على عدة بلدات بجنوب لبنان، مما أسفر عن سقوط 16 قتيلا وإصابة عدد آخر، بحسب بيانات رسمية.

وزعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن غاراته استهدفت "بنى تحتية" تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن تلك الغارات أسفرت عن "تدمير نحو 70 مبنى استخدمها حزب الله لأغراض عسكرية، ونحو 50 بنية تحتية تابعة للحزب في مناطق عدة"، على حد زعمه.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، ثم تمديده بعد مباحثات مباشرة جمعت سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن، يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، في حين يعلن الحزب تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو الأراضي المحتلة.