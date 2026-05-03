مع فشل ردم الفجوات.. احتدام سباق تبادل المقرحات بين واشنطن وطهران

تحتدم معارك تبادل المقترحات لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، مع استمرار فشل جهود ردم الفجوات بين الطرفين منذ عقد جولة المحادثات التي استضافتها باكستان في الـ 11 من أبريل/نيسان الماضي.

عُقد كثيرة تحول دون اتفاق الجانبين على محاور واضحة للتفاوض، إذ يصر كلاهما على رسم ملامح الاتفاق الذي يريده؛ ففي أحدث التطورات، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصادر، أن طهران قدمت رداً على مقترح أمريكي من 9 بنود عبر باكستان يركز على إنهاء الحرب."

وذكرت أن واشنطن طلبت في مقترحها وقف إطلاق النار لمدة شهرين فيما رد إيران ركز على إنهاء الحرب وضرورة حل القضايا في 30 يوما والتركيز على إنهاء الحرب بدلا من تمديد وقف إطلاق النار.

وحول شكل المقترح الذي قدمته إيران أوضحت المصادر أنه يتألف من 14 بندا ويشمل ضمان عدم الاعتداء وسحب القوات الأمريكية من محيط إيران رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول المجمدة ودفع التعويضات.

وأشارت إلى أن المقترح يتضمن أيضا رفع العقوبات وإنهاء الحرب بكل الجبهات ومنها لبنان ووضع آلية جديدة لمضيق هرمز، لافتة إلى طهران تنتظر الرد الرسمي من الولايات المتحدة على مقترحها.

وفي وقت سابق قالت وكالة فارس نقلا عن مصادر، إن البنود الـ 14 تتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب، وجاءت ردا على مقترح أمريكي من 9 بنود.

وأفادت أن نقل المقترح الإيراني لباكستان جاء بعد استكمال المراحل المعتادة لصنع القرار في إيران، مؤكدة أن طهران أكدت في خطتها لإنهاء الحرب على خطوطها الحمراء.

وسبق هذه التطورات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، أنه غير راض على أحدث مقترح قدمته إيران للتفاوض، حيث كانت أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الخميس، أن طهران سملت النص النهائي لمسودة التفاوض إلى باكستان، التي تتولى دور الوسيط في المحادثات مع الولايات المتحدة.

وحول شكل الاتفاق الذي يريده ترمب قال في تصريحات أمس، أن "أي اتفاق سنُبرمه مع إيران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل لنا ألا نبرم صفقة على الإطلاق".

وأشار إلى أن يران تطلب أمورا لا يمكن القبول بها، مقرا في الوقت ذاته بحصول مباحثات مع طهران بتأكيده أن المفاوضات عبر الهاتف متواصلة.

وفي حين أكد أنه لا يزال يفضل حلا تفاوضيا قال إن الخيارات الأخرى متاحة في إشارة إلى العودة إلى الحرب.

ويقترح ترمب بحسب مسؤول بالبيت الأبيض، تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق.

تفاصيل المقترح الإيراني

وكشف مسؤول إيراني كبير تحدث لرويترز، تفاصيل أكثر حول مقترح طهران الذي يرفضه ترمب حتى الآن، مبينا أنه يتضمن فتح مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي لإيران.

وقال "إن طهران تعتقد أن أحدث اقتراحاتها، الذي ينص على إرجاء المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة، بمثابة تحول هام يهدف إلى تيسير التوصل ⁠إلى اتفاق.

ووفقا للمقترح، ستنتهي الحرب بعد تقديم إسرائيل والولايات المتحدة ضمانا بعدم شن هجوم آخر، ثم ستفتح إيران حركة الملاحة في المضيق كما سترفع الولايات المتحدة حصارها.

ولاحقا ستعقد محادثات بشأن القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، إذ تطالب إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، حتى ⁠لو وافقت على تعليق ذلك.

وقال المسؤول الإيراني "بموجب الاتفاق، ترجئ المفاوضات بشأن القضية النووية الأكثر تعقيدا إلى المرحلة النهائية لخلق جو أكثر ملاءمة".

وأكد المسؤول أن هذا الجدول الزمني الجديد جرى توضيحه في مقترح رسمي نُقل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.

الكرة في ملعب واشنطن

من جهته قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي لسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران، إنّ الأمر متروك للولايات المتحدة لاختيار ما إذا كانت ستسعى إلى تسوية تفاوضية أو العودة إلى الحرب المفتوحة، مضيفة أنّها مستعدة لأي من الاحتمالين.

وأضاف "قدمت إيران خطتها إلى الوسيط الباكستاني بهدف إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم"، مضيفا "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة لاختيار طريق الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة".

وأكد أنّ إيران مستعدة لكلا المسارين بهدف تأمين مصالحها الوطنية وأمنها"، وذلك بحسب ما نقلت عنه هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية.