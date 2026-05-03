وسائل إعلام تكشف تفاصيل المقترحات الإيرانية الجديدة لإنهاء الحرب

أفادت وسائل إعلام إيرانية فجر اليوم السبت، أن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر باكستان، مقترحا من 14 بندا ردا على العرض الأمريكي المؤلف من 9 بنود، يتضمن خريطة طريق ملموسة لإنهاء الحرب.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية، أن المقترح الإيراني يتضمن الخطوط الحمراء لطهران، ويطرح خارطة طريق لوقف الحرب.

وأضافت الوكالة، أن المقترح خضع لمراجعة داخل آليات صنع القرار في إيران، قبل إرساله، وحصل على الموافقات اللازمة.

ومن جهتها، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن المقترح الأمريكي الأخير بشأن التهدئة مع إيران تضمن دعوة إلى وقف إطلاق النار لمدة شهرين، في حين جاء الرد الإيراني مركزا على إنهاء الحرب بشكل شامل ونهائي بدلا من الاكتفاء بتمديدات مؤقتة للهدنة.

وبحسب ما نقلته وكالة تسنيم عن مصادر، فإن طهران شددت في ردها على ضرورة معالجة القضايا العالقة خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لإغلاق ملف الحرب بالكامل، وليس إدارة النزاع عبر فترات وقف إطلاق نار متقطعة.

خريطة طريق إيرانية من 14 بندا

وقدمت وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل بعض البنود الـ14 التي تضمنها المقترح الإيراني ردا على العرض الأمريكي المكون من 9 بنود، ومن ضمن ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية بشأن المقترح الجديد ما يلي:

ضمانات بعدم الاعتداء على إيران مستقبلا.

سحب القوات الأمريكية من محيط إيران.

رفع الحصار البحري المفروض على إيران.

الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.

دفع تعويضات عن الأضرار الناتجة عن الحرب.

رفع العقوبات الاقتصادية بشكل كامل.

كما يتضمن المقترح الإيراني بنودا أوسع تتعلق بالإقليم، من بينها:

إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

إنشاء آلية جديدة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز.

الخطوط الإيرانية الحمراء

وكانت طهران قد سلمت، مساء الخميس، النص النهائي لمقترحها إلى باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

كما أشارت مصادر إلى أن المقترح يمثل "الخطوط الحمراء" الإيرانية، ويقدم خارطة طريق واضحة لإنهاء الحرب بدل الاكتفاء بإدارة الأزمة.

كما أكدت طهران أنها بانتظار الرد الأمريكي على المقترح، معتبرة أن الخطوة التالية باتت بيد واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن بلاده قدمت خطتها عبر الوسيط الباكستاني بهدف “إنهاء الحرب المفروضة بشكل دائم”، مشددًا على أن الولايات المتحدة أمام خيارين: التوجه نحو التسوية أو الاستمرار في المواجهة.

وأضاف أن إيران "مستعدة لكلا المسارين"، في إشارة إلى الاستعداد للمفاوضات أو لمواصلة التصعيد إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

الموقف الأمريكي

وفي أحدث تعليق له على المقترحات الإيرلانية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه سيدرس قريبا "الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو"، مشيرا إلى أنه لا يتصور أن تلك الخطة التي قدمتها إيران ستكون مقبولة.

وقال إنه تم إطلاعه على مفاهيم الاتفاق مع إيران، وسوف يتم موافاته بالصياغة الدقيقة حسب قوله.

وردا على سؤال بشأن إمكانية استئناف الهجمات على إيران قال ترمب إن هناك احتمالا لحدوث ذلك.

وأضاف "القيادة الإيرانية السابقة انتهت والإيرانيون لا يعرفون من هو قائدهم حاليا و لم يدفعوا بعد الثمن الكافي لما فعلوه".

ويوم أمس قال ترمب إنه غير راض على أحدث مقترح قدمته إيران للتفاوض، مؤكدا أن "أي اتفاق سنُبرمه مع إيران يجب أن يكون سيئا لها، وقد يكون من الأفضل لنا ألا نبرم صفقة على الإطلاق".

وأشار إلى أن يران تطلب أمورا لا يمكن القبول بها، مقرا في الوقت ذاته بحصول مباحثات مع طهران بتأكيده أن المفاوضات عبر الهاتف متواصلة.

وفي حين أكد أنه لا يزال يفضل حلا تفاوضيا قال إن الخيارات الأخرى متاحة في إشارة إلى العودة إلى الحرب.

ويقترح ترمب بحسب مسؤول بالبيت الأبيض، تمديد حصار إيران لأشهر بهدف خنق صادراتها وإجبارها على توقيع اتفاق.