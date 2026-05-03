عاجل| الجزيرة تحصل على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم للولايات المتحدة
Published On 3/5/2026|
آخر تحديث: 16:57 (توقيت مكة)
مصادر للجزيرة:
- مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن 3 مراحل رئيسية.
- المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى.
- المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب.
- المرحلة الأولى تؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء.
- المرحلة الأولى تؤكد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.
- المرحلة الأولى تتضمن تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة.
- المرحلة الأولى تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز
- المرحلة الأولى تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي.
- التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل.
- المرحلة الثانية تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما.
- المرحلة الثانية من المقترح تنص على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.
- المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت.
المصدر: الجزيرة