عاجل| الجزيرة تحصل على تفاصيل مقترح اتفاق الإطار العملي الإيراني المقدم للولايات المتحدة

Published On 3/5/2026
آخر تحديث: 16:57 (توقيت مكة)

مصادر للجزيرة:

  • مقترح الاتفاق الإيراني يتضمن 3 مراحل رئيسية.
  • المرحلة الأولى من المقترح الإيراني تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار إلى إنهاء كامل للحرب خلال 30 يوما كحد أدنى.
  • المرحلة الأولى تطرح مبدأ تشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة إلى الحرب.
  • المرحلة الأولى تؤكد على وقف الحرب في كل المنطقة وتعهد إيراني أمريكي متبادل بعدم الاعتداء.
  • المرحلة الأولى تؤكد على انسحاب القوات الأمريكية من محيط إيران البحري وإنهاء حالة التحشيد العسكري.
  • المرحلة الأولى تتضمن تعديل بند التعويضات بصيغة جديدة ومبتكرة.
  • المرحلة الأولى تشمل رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية تدريجيا بما يتناسب مع فتح مضيق هرمز
  • المرحلة الأولى تشمل فتح مضيق هرمز تدريجيا وتولي إيران مسألة التعامل مع الألغام وعدم ممانعة تقديم دعم أمريكي.
  • التعهد بعدم الاعتداء المتبادل يشمل حلفاء إيران في المنطقة وإسرائيل.
  • المرحلة الثانية تناقش فكرة تجميد كامل لعمليات تخصيب اليورانيوم لسقف زمني قد يصل إلى 15 عاما.
  • المرحلة الثانية من المقترح تنص على عودة إيران للتخصيب بعد السقف الزمني بنسبة 3.6% وفق مبدأ صفر تخزين.
  • المقترح يرفض تفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت.

 

