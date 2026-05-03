طلعات استخبارات وتزويد بالوقود أمريكية تحكم حصار هرمز

USS Abraham Lincoln (CVN 72) conducts U.S. blockade operations in the Arabian Sea, April 16. The ship's embarked carrier air wing includes eight F-35C stealth fighters, F/A-18 fighter jets, EA-18G electronic attack aircraft, E-2D command and control planes, MH-60 helicopters and CMV-22B Ospreys for logistics support. @(U.S. Navy photo)
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" في أثناء تنفيذ عمليات حصار في بحر العرب بمنتصف شهر أبريل (البحرية الأمريكية)
Published On 3/5/2026

أظهرت بيانات ملاحية من منصة "فلايت رادار" للتتبع الملاحي الجوي، استمرار النشاط المكثف لتحليق طائرات استطلاع واستخبارات وتزود بالوقود تابعة للولايات المتحدة فوق منطقة مضيق هرمز وخليج عمان وبحر العرب، بالتزامن مع وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن وطهران.

وتواصل حاملتا الطائرات الأمريكية يو إس إس أبراهام لينكولن، ويو إس إس جورج إتش دبليو بوش التموضع في بحر العرب، والمحيط الهندي.

مسارات الرحلات الجوية الأمريكية المشار إليها بالتزامن مع وقف إطلاق النار (فلايت رادار24)

وتكشف بيانات الرصد التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة بالجزيرة، خلال الفترة بين 1 و3 مايو/أيار 2026 الجاري، ظهور ما لا يقل عن 9 طلعات عسكرية أمريكية مرصودة في محيط الخليج وبحر العرب، شملت 5 طلعات لطائرات التزود بالوقود بوينغ كيه سي-46 إيه بيغاسوس (KC-46A Pegasus)، و3 طلعات لطائرات بي-8 إيه بوسيدون (P-8A Poseidon) التابعة للبحرية الأمريكية، وطلعة لطائرة الاستخبارات آر سي-135 دبليو ريفت جوينت (RC-135W Rivet Joint) التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

تظهر خريطة الملاحة الجوية مسارات طائرات استطلاع أمريكية فوق بحر العرب وبالقرب من مضيق هرمز (فلايت رادار)

وتُظهر المسارات أن بعض الطائرات نفذت أنماطا دائرية ومسارات انتظار فوق خليج عمان وشمال بحر العرب، في مناطق تقع على امتداد الممر البحري الواصل بين مضيق هرمز وبحر العرب، حيث تتمركز قطع بحرية أمريكية وتُنفذ عمليات مراقبة وحصار بحري للسفن المتجهة من الموانئ الإيرانية أو إليها، وفقا لتحديد جغرافي أجرته الوحدة عبر صور الأقمار الصناعية في الفترة نفسها.

تظهر بيانات الملاحة الجوية تغطية نشاط طائرات الاستطلاع مساحات أوسع (فلايت رادار)

شبكة جوية بثلاث وظائف

ولا تقتصر أهمية الرصد على عدد الطلعات، بل على طبيعة الطائرات المرصودة، فطائرات بي-8 إيه بوسيدون تُستخدم في الدوريات البحرية بعيدة المدى، والحرب المضادة للغواصات والسفن، ومهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وفق التعريف الرسمي للبحرية الأمريكية.

A U.S. Navy Boeing P-8A Poseidon maritime patrol aircraft assigned to Patrol Squadron (VP) 16 ''War Eagles'' is pictured at Naval Air Station Sigonella, Italy, during a forward deployment in June 2017 in support of U.S. 6th Fleet operations. Based at NAS Jacksonville, VP-16 is the U.S. Navy's first Maritime Patrol and Reconnaissance Force (MPRF) squadron to achieve Initial Operational Capability with the P-8A Poseidon and to conduct the aircraft's first operational deployment. Operating under Commander, Task Force 67 (CTF-67), VP-16's mission at Sigonella focuses on maintaining regional stability, supporting NATO allies and regional partners, and contributing to the Common Operational Picture (COP) across the European theater. The P-8A Poseidon is a long-range, multi-mission maritime patrol and reconnaissance aircraft capable of broad-area maritime and littoral operations, with primary roles including Anti-Submarine Warfare (ASW), Anti-Surface Warfare (ASuW), and Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), providing critical maritime domain awareness and fleet support. (Photo by Francesco Militello Mirto/NurPhoto via Getty Images)
طائرة الدورية البحرية الأمريكية "بي-8 إيه بوسيدون" (غيتي)

أما طائرة آر سي-135 دبليو ريفت جوينت، فتختص بجمع وتحليل ونقل معلومات استخباراتية شبه فورية من مسرح العمليات، وتضم حزمة حساسات قادرة على رصد وتحديد مواقع إشارات عبر الطيف الكهرومغناطيسي، بحسب سلاح الجو الأمريكي.

Air Force Holds Joint Expeditionary Force Experiment 2006 NELLIS AFB, NV - APRIL 25: A United States Air Force RC-135 RIVET JOINT aircraft takes off from Nellis Air Force Base while participating in the Joint Expeditionary Force Experiment 2006 (JEFX 06) April 25, 2006 in Las Vegas, Nevada. JEFX is a biannual test of new systems and technologies by every branch of the military in an attempt to speed their introduction into the modern battlefield. This year's tests involve about 1,400 personnel from the United States, Great Britain, Canada and Australia studying new technologies during mock combat over the Nevada desert and center on finding better ways to communicate critical information between armed forces. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)
طائرة "آر سي-135 ريفت جوينت" (غيتي)

وتكمل طائرات كيه سي-46 إيه بيغاسوس هذه الشبكة عبر توفير التزود بالوقود جوا، إذ تقول القوات الجوية الأمريكية إن هذا الطراز قادر على تزويد معظم الطائرات ثابتة الجناح القابلة للتزود بالوقود، عبر ذراع تزويد رئيسي ونظام خرطوم وسلة، ما يتيح تمديد زمن بقاء المقاتلات وطائرات الاستطلاع في الجو دون العودة السريعة إلى القواعد.

A Boeing KC-46A Pegasus takes off at Yokota Air Base, Japan, Oct. 25, 2018, during a system evaluation. This is the first time the KC-46A visited Japan. The flight is to support an initial evaluation by the USAF of the KC-46A's integrated mission system suite as well as its ability to conduct worldwide navigation, communication and operation. (U.S. Air Force photo by Yasuo Osakabe)
طائرة "كيه سي-46 إيه بيغاسوس" (غيتي)

ويشير تزامن هذه الطائرات إلى وجود طبقة مراقبة ودعم جوي مستمرة فوق الممرات البحرية الحساسة، تجمع بين رصد الحركة السطحية في البحر، والتقاط الإشارات، وإبقاء الطائرات الأمريكية في الجو لفترات أطول، في وقت لا تزال فيه ترتيبات وقف إطلاق النار غير مستقرة سياسيا وعسكريا.

لينكولن في المشهد نفسه

ويأتي هذا الرصد بعد يوم من تحليل وحدة المصادر المفتوحة صورة فضائية من القمر الأوروبي سنتينل-2، أظهرت تموضع حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن في شمال بحر العرب، قرب الحدود الشرقية لخليج عمان، على مسافة تقارب 300 كيلومتر جنوب شرقي ميناء تشابهار الإيراني، ونحو 180 كيلومترا شرق الساحل العماني قرب مدينة صور.

صورة فضائية ترصد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن شمال بحر العرب (Sentinel-2)

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد نشرت في 16 أبريل/نيسان الماضي صورة للحاملة نفسها، وقالت إنها تنفذ عمليات حصار في بحر العرب، موضحة أن جناحها الجوي يضم مقاتلات إف-35 سي، ومقاتلات إف/إيه-18، وطائرات حرب إلكترونية إي إيه-18 جي، وطائرات إنذار مبكر إي-2 دي، إضافة إلى مروحيات وطائرات دعم لوجستي.

كما أعلنت القيادة المركزية دخول حاملة الطائرات يو إس إس جورج إتش دبليو بوش نطاق عملياتها في المحيط الهندي يوم 23 أبريل/نيسان الماضي، في مؤشر على استمرار ثقل الانتشار البحري الأمريكي في المنطقة.

وتكتسب الطلعات المرصودة أهمية إضافية لأنها تأتي بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء تطبيق حصار على الحركة البحرية الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها اعتبارا من 13 أبريل/نيسان، مؤكدة أن الحصار يستهدف الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، ولا يعرقل حرية الملاحة للسفن العابرة إلى موانئ غير إيرانية عبر مضيق هرمز.

مفاوضات مفتوحة وسماء غير هادئة

في اليوم الـ65 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه أُبلغ بالخطوط العريضة لاتفاق محتمل مع إيران وإنه سيتلقى الصياغة الدقيقة لهذا الاتفاق.

في المقابل، نقلت وكالة فارس عن مصادر قولها إن إيران سلمت باكستان ردا من 14 بندا يتضمن المحاور التي تراها طهران ضرورية لإنهاء الحرب والخطوط الحمراء بالنسبة لها.

وبهذا المعنى، لا تبدو الطلعات الجوية المرصودة مجرد حركة عسكرية اعتيادية، بل مؤشرا على أن وقف إطلاق النار لم يلغِ حالة الاستنفار فوق واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، حيث تتقاطع مراقبة البحر، واستخبارات الإشارات، والتزود بالوقود، مع تموضع حاملات الطائرات وعمليات الحصار، في انتظار مسار تفاوضي لم يحسم بعد مصير الحرب.

المصدر: الجزيرة
