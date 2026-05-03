شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال والغاز في نابلس

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عاما)، الذي أصيب بجروح حرجة في الرأس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى إصابة 4 فلسطينيين آخرين من بينهم طفلان.

كما أفادت جمعية الهلال الأحمر بإصابة 40 مواطنا فلسطينيا بالغاز السام المسيل للدموع، مشيرة إلى أن 10 منهم نُقلوا إلى المستشفى.

وكانت عدة دوريات لقوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت مدينة نابلس من حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، وانتشرت في المنطقة، وسط مداهمة لعدد من المحال التجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المركز التجاري.

ووفقا للمصادر، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، في ظل ازدحام مروري وحركة نشطة للمارة والمتسوقين في المدينة.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخداما مفرطا للقوة ضد السكان.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.