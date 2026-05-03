سباق مع الزمن للعثور على جنديين أمريكيين فُقدا في المغرب

تتواصل عمليات البحث عن جنديين أمريكيين فُقدا أمس السبت أثناء مشاركتهما في مناورات "الأسد الأفريقي 2026" في المغرب، وفق ما أعلنت، اليوم الأحد، قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم".

ونشرت "أفريكوم" بيانا على موقعها الإلكتروني، أفادت فيه بأنه تم الإبلاغ، يوم 2 مايو/أيار، عن فقدان عنصرين من القوات المسلحة الأمريكية المشاركين في مناورات "الأسد الأفريقي"، قرب منطقة التدريب "رأس درعة" (كاب درعة)، بالقرب من مدينة طانطان في جنوب المغرب.

وأضافت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أن القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب قوات أخرى مشاركة في المناورات، باشرت عمليات بحث وإنقاذ للجنديين.

بدورها، أفادت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، في بيان، على منصة "إكس" بأن عنصرين من القوات المسلحة الأمريكية المشاركين في مناورات "الأسد الأفريقي" فُقدا أمس 2 مايو/أيار، حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب، على مستوى منحدر صخري بمنطقة رأس درعة (كاب درعة)، في إقليم طانطان.

وانطلقت، يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان الماضي، الدورة الثانية والعشرون من مناورات "الأسد الأفريقي 2026" في المغرب، وتتواصل إلى الجمعة 8 مايو/أيار الجاري.

ويشارك في هذه المناورات العسكرية أكثر من 5000 عنصر من القوات المسلحة، بمشاركة 41 دولة، بينها الولايات المتحدة.

وتُعد مناورات "الأسد الأفريقي"، التي انطلقت نسختها الأولى عام 2007، من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة التي تنظمها القيادة الأمريكية في أفريقيا على مستوى القارة، وتُجرى سنويا في المغرب بهدف تطوير التنسيق الميداني بين القوات الأمريكية وشركائها من الدول الحليفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى جانب عدد من الدول الحليفة في أفريقيا.