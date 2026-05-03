زوارق صغيرة تهاجم سفينة شحن في هرمز

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، إنها تلقت بلاغا عن مهاجمة زوارق صغيرة لسفينة شحن على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك، بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران، قرب مدخل مضيق هرمز.

وأفادت الهيئة البريطانية، في بيان، أنها تلقت "بلاغا عن حادثة على بعد 11 ميلا بحريا غرب مدينة سيريك الإيرانية".

وأضافت أن ربان سفينة شحن أفاد بتعرضها لهجوم من عدة زوارق صغيرة، مشيرة إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم تُسجّل أي آثار بيئية" نتيجة الحادثة.

ولم تتطرق الهيئة البريطانية إلى تفاصيل أكثر عن ملكية السفينة أو ملابسات إضافية بشأن الحادثة.

ونصحت الهيئة جميع السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر الشديد والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذه الحادثة، فيما أوضحت الهيئة البريطانية أن التحقيق جار بشأن الحادثة.

وعقب ذلك، قالت الهيئة في بيان منفصل إنها تلقت بلاغات من قادة سفن موجودة بمحيط سواحل مدينة رأس الخيمة الإماراتية المطلة على الخليج.

وذكرت أن البلاغات تفيد بتلقي قادة السفن "توجيهات عبر بث لاسلكي بالانتقال من مراسيهم"، دون ذكر أسباب ذلك. وطلبت الهيئة من السفن "مواصلة الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه آخر".

يأتي ذلك بينما تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في فرض حصار على الموانئ الإيرانية منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، بينما تواصل طهران إغلاق مضيق هرمز وفرض قيود على الملاحة فيه منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط الماضي.

واستضافت باكستان في 11 أبريل/نيسان جولة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران، لكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ولاحقا أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تمديد الهدنة دون تحديد سقف زمني.