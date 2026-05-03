روبيو يزور الفاتيكان لاحتواء التوتر بعد انتقادات ترمب للبابا

قال مصدر حكومي إيطالي، الأحد، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتوجه في الأيام المقبلة إلى روما والفاتيكان، بعد أسابيع قليلة من انتقادات لاذعة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للبابا ليو الرابع عشر.

وذكر المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية أنه من المتوقع أن يلتقي روبيو، في أثناء زيارته المقررة يومي الخميس والجمعة المقبلين، أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، إضافة إلى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

كما يلتقي روبيو وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، بحسب وسائل إعلام إيطالية، أشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي القصيرة تهدف إلى تخفيف التوتر في العلاقات بين الفاتيكان والبيت الأبيض. ولم توضح صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا" الإيطاليتان ما إذا كان روبيو سيلتقي شخصيا البابا.

وكان اللقاء السابق بين روبيو والبابا ليو الرابع عشر قد عُقد في مايو/أيار من العام الماضي، بحضور جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إن جدول أعمال الزيارة لم يُنجز بعد، في حين أشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" إلى أن عقد اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ليس مستبعدا.

توتر مع الفاتيكان

وانتقد البابا ليو الرابع عشر حملة إدارة ترمب ضد المهاجرين منذ توليه رئاسة الكنيسة الكاثوليكية، التي تضم 1.4 مليار تابع في العالم، في 8 مايو/أيار 2025 عقب وفاة البابا فرانشيسكو.

غير أن تصعيد خطابه المناهض للحرب، لا سيما بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير/شباط 2026، أثار غضب ترمب.

وفي أبريل/نيسان، أعلن البابا أن تهديد ترمب بتدمير إيران "غير مقبول"، وحث الأمريكيين على مطالبة ممثليهم المنتخبين في الكونغرس بـ"العمل من أجل السلام".

وهاجم ترمب البابا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "ضعيف" في مكافحة الجريمة، و"غير كفء في السياسة الخارجية"، مضيفا أنه "ليس من المعجبين بالبابا"، كما وجه إليه انتقادات حادة في وقت لاحق واصفا إياه بأنه "فظيع".

ورد البابا على التصريحات الأمريكية قائلا "أنا لا أخشى إدارة ترمب، ولا أخشى التعبير بصوت عال وواضح عن رسالة الإنجيل".

"انتقاد غير مقبول"

من جانبها، اعتبرت ميلوني، وهي من أقرب حلفاء ترمب في أوروبا، أن انتقاد الرئيس الأمريكي للبابا "غير مقبول".

وأعرب ترمب لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" عن صدمته من موقف ميلوني، قائلا "كنت أظنها شجاعة، لكنني كنت مخطئا"، كما اتهمها بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وهدد ترمب بسحب القوات الأمريكية من إيطاليا، قائلا إن روما "لم تقدم أي مساعدة للولايات المتحدة في حربها ضد إيران".

كما وجه تهديدا مماثلا ضد إسبانيا، في حين أعلنت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) التوجه لسحب 5 آلاف جندي أمريكي من ألمانيا في العام المقبل.

وتستضيف إيطاليا في 6 قواعد عسكرية عددا اقترب من 13 ألف جندي أمريكي بنهاية عام 2025، مما يجعلها من بين أكبر الدول الأوروبية من حيث وجود القوات الأمريكية.