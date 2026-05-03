النمسا توقف متهما بدس سم الفئران في طعام للأطفال

أوقفت السلطات النمساوية رجلا يُشتبه في دسّه سم فئران في عبوات طعام للأطفال من منتجات شركة "هيب" الألمانية، مشيرة إلى أن الدافع المحتمل هو محاولة ابتزاز.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه فيه، البالغ من العمر 39 عاما، في ولاية بورغنلاند جنوبي العاصمة فيينا، دون أن تكشف عن هويته.

ووجهت الشرطة إلى المشتبه فيه تهمتي تعمّد تعريض السلامة العامة للخطر والشروع في إلحاق أذى جسدي خطير بالمستهلكين.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اكتشاف السلطات المحلية وجود سم فئران في عبوات طعام للأطفال تُباع في بعض المتاجر الكبرى.

وقد سحبت الشركة المصنعة بعض عبوات أغذية الأطفال التي تنتجها، بعدما أثبتت فحوص عينات في كل من النمسا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، احتواءها على سم فئران.

وقالت وزيرة الصحة في النمسا، كورينا شومان، لوكالة الأنباء النمساوية، إنه "من المقلق للغاية أن يكون هناك شخص مستعد، على ما يبدو، لتعريض صحة الرضع للخطر بدوافع إجرامية".

تحقيقات عابرة للحدود

وشاركت الشرطة الألمانية في التحقيق، باعتبار أن العبوات مصنعة في ألمانيا، وتمكنت السلطات النمساوية من استعادة 5 عبوات مسممة قبل استهلاكها في النمسا والتشيك وسلوفاكيا.

وقالت شركة "هيب" إن شركاء التجزئة في التشيك وسلوفاكيا أزالوا بالفعل جميع عبوات أغذية الأطفال التي أنتجتها الشركة من رفوف المتاجر، وذلك في إجراء احترازي.

وقد أعربت الشرطة النمساوية عن اعتقادها أن الدافع وراء الجريمة هو ابتزاز الشركة، التي سحبت منتجاتها من الأسواق في النمسا أيضا. وانتبهت السلطات لتلوث العبوات بعد أن اشترى شخص عبوة مسممة من بقالة "سبار" في ولاية بورغنلاند، وتبين أنها تحتوي على 15 ميكروغراما من سم الفئران.

إعلان

ويُشتبه في أن عبوة أخرى بيعت في البقالة نفسها كانت مسممة أيضا، غير أنه لم يُعثر عليها حتى الآن.