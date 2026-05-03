في أول زيارة رسمية.. وزير الخارجية السوري يجري مباحثات موسعة بالقاهرة

بحث وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة، اليوم الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا مستجدات الوضع الإقليمي بما في ذلك مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات الأوضاع في لبنان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يجريها وزير الخارجية السوري لمصر، في خطوة تعكس مساعي إعادة تنشيط مسار العلاقات بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن الشيباني أجرى برفقة وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مباحثات موسعة في القاهرة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ووزير الصناعة المصري خالد الهاشم.

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة، إلى جانب مناقشة قضايا الأمن الإقليمي، "بما يسهم في ترسيخ العلاقات الأخوية بين سوريا ومصر".

سيادة سوريا

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن وزيري الخارجية عقدا جلسة مباحثات موسعة خصصت لبحث سبل تعزيز مسار العلاقات الثنائية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية المصري موقف بلاده الرافض للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، مشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ورفض الوزير "محاولات استغلال القوات الإسرائيلية للوضع الراهن في سوريا لفرض وقائع جديدة من خلال احتلال مزيد من الأراضي وتقويض أمنها واستقرارها"، وفق بيان الخارجية المصرية.

وشدد عبد العاطي على ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مذكرا بموقف مصر الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك، واحتلت المنطقة العازلة في الجولان.

ورغم أن الحكومة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام الأسد غارات جوية على سوريا أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر، فضلا عن تنفيذ العديد من عمليات التوغل البري.