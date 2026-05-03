اقتحامات واعتقالات بالضفة واعتداءات من المستوطنين في نابلس والخليل

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات استهدفت عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم الدهيشة في بيت لحم، واعتقلت الصحفية إسلام عمارنة، كما داهمت منازل في بلدة صيدا في طولكرم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين واعتقلت شابين عقب مداهمة منزلهما، واختطفت اثنين آخرين في قرية عرانة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا خلال اقتحام المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، بالتزامن مع مداهمة منازل في بلدتي سعير والشيوخ.

ووفقا للمصادر الفلسطينية، فقد اقتحم الاحتلال بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وقرية اللبن الشرقية في نابلس وبلدتي دير جرير وكفر مالك في رام الله.

وصباح السبت، اعتقلت قوات الاحتلال مسنّا فلسطينيا في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وأفادت منظمة البيدر الحقوقية أن الاحتلال اعتقل الشيخ سعيد العمور من المنطقة عقب إطلاق مستوطنين مواشيهم في محيط منزله.

وبالتوازي مع ذلك، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن سبعة أشخاص أصيبوا بهجوم مستوطنين على بلدة جالود جنوب نابلس، وجبل جالس شرق مدينة الخليل.

وتشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، يشمل اقتحامات واعتقالات وإطلاق نار واستخدام قوة مفرطة.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 250 ألفا في القدس الشرقية المحتلة.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1155 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، واعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.