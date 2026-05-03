إسرائيل تعتزم شراء سربين من طائرات إف- 35 وإف-15 آي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي سيشتري سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون المشتريات.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن اللجنة الوزارية للمشتريات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وافقت في نهاية الأسبوع على شراء سربين جديدين من الطائرات المقاتلة، حسب هيئة البث الرسمية.

وأوضح أن اللجنة صادقت على شراء سرب رابع من طائرات "إف-35" التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وسرب ثانٍ من "إف-15 آي" التي تصنعها شركة بوينغ.

وأضاف أن قيمة الصفقتين تُقدّر بعشرات المليارات من الشواكل (الدولار= 2.9 شيكل)، وتشمل دمج السربين في القوات الجوية، وتقديم الدعم الشامل، وتوفير قطع الغيار والخدمات اللوجستية.

وهذه هي الخطوة الأولى في تنفيذ خطة بناء القوات، التي وافق عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بميزانية قدرها 350 مليار شيكل (118.72 مليار دولار)، وفقا للجيش.

وحسب الجيش، فإن السربين الجديدين سيشكلان ركيزة أساسية في بناء الجيش للعقود القادمة، في مواجهة التهديدات الإقليمية الناشئة، وسيمكنان إسرائيل من الحفاظ على تفوقها الجوي في المنطقة.

"سباق التسلح"

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حرب الإبادة على غزة وعدوانا على لبنان، في خرق لاتفاقي وقف إطلاق النار الساريين منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول و17 أبريل/نيسان الماضيين على الترتيب.

كما تتأهب لاحتمال استئناف حربها هي والولايات المتحدة على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، في ظل احتمالات انهيار الهدنة القائمة منذ 8 أبريل/نيسان بين طهران وواشنطن.

واعتبرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الموافقة على شراء سربي الطائرات المقاتلة تأتي في إطار "سباق تسلح ضد إيران".

ونقلت عن كاتس قوله "تُحتّم علينا الدروس العملياتية المستفادة من المعركة ضد إيران تسريع وتيرة بناء القوات". وأضاف أن الحرب على إيران أثبتت الدور الحاسم للقوات الجوية، وحاجة امتلاك باقي الساحات لهذه الطائرات.

كما تحدث المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير برعام، الذي عرض الخطة للمصادقة، عن أهمية الدمج بين السربين، في ظل خاصية التخفي في طائرات "إف-35" وقوة طائرات "إف-15 آي".

وقال إن هذا الدمج يهدف إلى تزويد سلاح الجو بمرونة كاملة لمواجهة سيناريوهات قتالية متنوعة خلال عقد أمني يُتوقع أن يكون حافلا بالتحديات، وفقا للقناة.

وأضافت القناة أنه بعد موافقة اللجنة الوزارية، أصدر المدير العام لوزارة الدفاع تعليماته لوفد المشتريات في الولايات المتحدة بالمضي قدما في توقيع الصفقات مع الإدارة الأمريكية والمسؤولين العسكريين. ولم تتوفر بعد معلومة بشأن عدد الطائرات المقاتلة التي سيتم شراؤها.

وبعد هذه الصفقة، سيكون لدى الجيش الإسرائيلي 4 أسراب من طائرات "إف-35″، وسربان من طائرات "إف-15 آي"، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلية.