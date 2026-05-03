أوكرانيا تستهدف ناقلتي نفط بروسيا وهجمات متبادلة بمئات المسيّرات

شنت روسيا وأوكرانيا، اليوم الأحد، هجمات متبادلة باستخدام مئات الطائرات المسيّرة والصواريخ، بالتزامن مع استمرار المعارك البرية، في حين قتل شخص وأصيب آخرون جراء هجوم روسي على أوكرانيا.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيّرة روسية على مدينة خيرسون في جنوب البلاد.

وقال ‌‌حاكم ‌‌منطقة سومي إن هجوما جويا روسيا قرب بلدة كروفيليتس أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

استهداف أوكراني

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت ناقلتي نفط تابعتين لما يُعرف بـ"أسطول الظل" عند مدخل ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود.

وأكد أن الناقلتين كانتا تُستخدمان بنشاط لنقل النفط "ولم تعودا كذلك الآن"، مضيفا أن أوكرانيا ستواصل تطوير قدراتها بعيدة المدى في البحر والجو والبر.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت أو عطّلت 249 طائرة مسيّرة من أصل 268 أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي واسع استهدف مواقع في مختلف أنحاء البلاد خلال الليل.

وأوضح البيان أن القوات الروسية استخدمت أيضا صاروخا باليستيا من طراز "إسكندر-إم" أُطلق من منطقة كورسك، إلى جانب مسيّرات من طراز "شاهد" و"جيربيرا" و"إيتالماس" وأنواع أخرى. ووفقا للبيان، انطلقت الهجمات من مناطق كورسك وشاتالوفو وأوريول وبريمورسكو-أختارسك داخل روسيا، إضافة إلى مواقع في شبه جزيرة القرم.

وأضاف سلاح الجو الأوكراني أن التصدي للهجوم تم عبر منظومات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيّرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي، مشيرا إلى أن عمليات الاعتراض استمرت حتى ساعات الفجر الأولى.

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية ارتفاع إجمالي خسائر القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022 إلى نحو 1.33 مليون بين قتيل وجريح، من بينهم 1080 خلال الساعات الـ24 الماضية، إضافة إلى تدمير آلاف الدبابات والمركبات وأنظمة المدفعية والطائرات، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.

تصدٍّ روسي

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 334 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الفترة من مساء السبت حتى صباح الأحد، فوق أكثر من 15 منطقة، بينها موسكو، وشبه جزيرة القرم.

إعلان

وأشارت الوزارة في بيان سابق إلى إسقاط 5 قنابل جوية موجهة وصاروخين من طراز "هيمارس"، إلى جانب 505 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد.

وأفاد حاكم منطقة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو بأن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، مما أدى إلى اندلاع حريق تم إخماده لاحقا دون تسجيل أي تسرب نفطي.

وأوضح أن أكثر من 60 طائرة مسيّرة أُسقطت في المنطقة، مؤكدا أن العمليات القتالية لا تزال مستمرة.

وتواصل القوات الروسية التقدم نحو مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك، وهي جزء من خط دفاعي محصن يُعرف بـ"حزام الحصن".

وأكد قائد الجيش الأوكراني أن القوات الأوكرانية تتصدى لمحاولات التقدم الروسية، في حين تشير خرائط ميدانية إلى اقتراب القوات الروسية لمسافة نحو كيلومتر واحد من الضواحي الجنوبية للمدينة، مع وجود مناطق رمادية لا تخضع لسيطرة كاملة لأي من الطرفين.

ويعكس هذا التصعيد الاعتماد المتزايد من الجانبين على الطائرات المسيّرة والصواريخ بعيدة المدى، في ظل حرب استنزاف مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، مع تعثر الجهود الدبلوماسية واستمرار القتال على عدة محاور.