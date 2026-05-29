أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بـإيران تشمل شركات وسفنا دولية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستمنع شركات الطيران الإيرانية من الوصول إلى مهابط الطائرات، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، وذلك في إطار تصعيد واشنطن ضغوطها على طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكر بيسنت -عبر منصة "إكس"- أن واشنطن ستمنع وصول شركتيْ طيران إيرانيتين إلى مهابط الطائرات، وستحول دون تزودهما بالوقود وبيع تذاكر السفر، دون تقديم تفاصيل إضافية. وأشار إلى أن "وحده التوصل إلى نتيجة مُرضية في المفاوضات يمكن أن ينهي هذه الدوامة".

ولم يحدد الوزير أسماء الشركات المقصودة، علماً بأن وزارة الخارجية الأمريكية سبق أن استهدفت شركتيْ "إيران إير" و"ماهان إير" بالعقوبات.

وفي مؤتمر صحفي لاحق، أوضح بيسنت أن القرار يستثني الرحلات للأسباب الدينية والإنسانية، حيث قال: "سيُسمح برحلات الإيرانيين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج إلى مكة أو المدينة المنورة"، وسنسمح أيضا بالرحلات لأسباب إنسانية مشروعة".

ويأتي هذا التصريح بعد إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على "هيئة مضيق الخليج" الإيرانية، وهي وكالة جديدة استحدثتها طهران لتقاضي رسوم على عبور السفن من مضيق هرمز.

وكانت إيران قد أغلقت هذا المضيق الإستراتيجي بعد هجمات إسرائيلية أمريكية في 28 فبراير/شباط الماضي دشنت الحرب عليها، مما أحدث اضطرابات شديدة في أسواق الطاقة واهتزازا للاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين في 8 أبريل/نيسان.