"نيران تحذيرية ومسيّرة معادية".. دويّ الانفجارات يتجدد بجنوب إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية -ليل الخميس/الجمعة- بأن الدفاعات الجوية أسقطت مسيّرة أمريكية في بوشهر جنوبي البلاد، وأن القوات المسلحة أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز، لكن الجيش الأمريكي نفى سقوط أي من طائراته.

ونقل الإعلام الإيراني عن حاكم مدينة جم -بمحافظة بوشهر الإيرانية- قوله إنه "تم تدمير مسيّرة معادية. والوضع في المدينة طبيعي حاليا".

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني أنه جرى اعتراض مسيّرة أمريكية في محيط بوشهر جنوبي البلاد بصاروخ دفاع جوي.

وقبل ذلك، قال التلفزيون الإيراني إن أصوات الانفجارات في مدينة جم ناجمة عن "تصدي الدفاعات الجوية لمسيّرات معادية".

نيران تحذيرية

في الوقت نفسه، أفادت وكالة مهر بأن القوات المسلحة الإيرانية أطلقت نيرانا تحذيرية باتجاه 4 سفن مخالفة قرب مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن هذه السفن كانت تعتزم عبور المضيق دون تنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.

كما نقلت وكالة تسنيم عن الجيش الإيراني أن أصوات الانفجارات في المنطقة "مرتبطة بتبادل إطلاق نار ونيران تحذيرية للسفن المخالفة في مضيق هرمز".

وفي المقابل، نفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي إسقاط أي طائرة أمريكية، وقالت إنه لا صحة "لادعاء التلفزيون الرسمي الإيراني بأن القوات الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية قرب بوشهر".

وأضافت -في منشور على منصة "إكس"- أن جميع القدرات الجوية الأمريكية سليمة.

وكانت الولايات المتحدة قد شنت غارات على جنوب إيران فجر أمس الخميس، وأطلقت القوات الإيرانية صاروخا باليستياً على الكويت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية -في بيان بشأن الغارات- إنها أسقطت 5 طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق مسيّرة سادسة من موقع تحكُّم أرضي في بندر عباس بإيران.

وتسلط هذه الضربات المتبادلة -رغم محدوديتها- الضوء على صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق ينهي الحرب، التي اندلعت قبل 3 أشهر وأودت بحياة الآلاف وأحدثت اضطرابا في أسواق الطاقة العالمية.