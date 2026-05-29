نتنياهو يعلن تجاوز القوات الإسرائيلية نهر الليطاني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن قوات إسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان ‌‌وتجاوزته.

وتحدث نتنياهو خلال زيارته للفرقة 36 على حدود إسرائيل الشمالية، وقال إن عمليات الجيش الإسرائيلي لا تقتصر على الجنوب بل تشمل أيضا بيروت والبقاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو زار، اليوم الجمعة، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ونائب رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي اللواء تامير يدائي، مقر الفرقة 36 التابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو، بحسب البيان: "من هنا، تُدار المعركة ضد حزب الله في الشمال، ويجب أن أقول لكم إن هناك نتائج مبهرة هنا. لقد عبرت قواتنا نهر الليطاني؛ وتقدمت إلى مواقع سيطرة. نحن نعمل في بيروت، وفي البقاع، وعلى امتداد الجبهة بأكملها، ونوجه ضربة قاصمة لحزب الله".

سلسلة غارات

ميدانيا، قتل الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 6 أشخاص بغارات على جنوب لبنان، وأنذر سكان 7 بلدات وقرى جنوبية بالإخلاء الفوري بزعم "العمل ضد حزب الله"، في ثالث أيام عيد الأضحى.

يأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

من جهته، قال حزب الله إنه نفذ عمليات منها قصف آليات إسرائيلية كانت تتقدم في بلدة حداثا ودبابة في بلدة يحمر الشقيف.

وفي أحدث التطورات، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن غارة إسرائيلية على مبنى عند مفرق بلدة العباسية بقضاء صور جنوبا، أدت إلى مقتل 4 أشخاص.

كما أسفرت غارة إسرائيلية أخرى على دير قانون النهر بقضاء صور عن مقتل شخص، وذكرت الوكالة أن القصف الإسرائيلي المدفعي على بلدة عبا جنوبي لبنان أسفر عن مقتل الشرطي في البلدية محمد نعمة ترحيني.

وأضافت أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثماني شخصين قُتلا بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بعد منتصف ليل الخميس في بلدة طير دبا بقضاء صور.

وسبقه بمدة وجيزة، قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا يتبع للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دير قانون النهر بقضاء صور، وفقا للمصدر ذاته.

وتحدثت الوكالة عن شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات الغندورية وفرون والخرايب والمنصوري بجنوب لبنان.

كما استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في حي القاطع في بلدة الخرايب، وأفادت معلومات بسقوط إصابات، وتأتي الغارات عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء.

وصباح اليوم الجمعة، أفادت الوكالة بأن مسيرة إسرائيلية قصفت بلدة معروب في قضاء صور، دون الإشارة إلى طبيعة الهدف.

فيما أنذر الجيش الإسرائيلي، في بيان، سكان قرية عين قانا جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن ألف متر، بزعم "العمل بقوة ضد حزب الله".

وفي بيان آخر، أنذر الجيش سكان 6 بلدات وقرى وهي: أنصارية والخرايب وشبريحا وصرفند وعدلون وبيصرية بالإخلاء الفوري، بزعم "العمل ضد حزب الله".

كما أمر الجيش، في البيان، السكان بمغادرة المنطقة والانتقال إلى "شمال نهر الزهراني" الواقع شمالي نهر الليطاني جنوبي لبنان.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا موسّعا على لبنان أسفر عن مقتل 3355 شخصا وإصابة 10 آلاف و95 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية لبنانية.