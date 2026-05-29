عاجل | نائب الرئيس الأمريكي: من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم مع إيران
Published On 29/5/2026|
آخر تحديث: 02:02 (توقيت مكة)
نائب الرئيس الأمريكي:
- من الصعب تحديد موعد دقيق لتوقيع الرئيس على مذكرة التفاهم مع إيران
- أحرزنا الكثير من التقدم في المفاوضات مع إيران وهناك أخذ ورد بشأن بعض بنود مسودة الاتفاقية
- من الواضح للغاية أن الإيرانيين يريدون اتفاقا ويرغبون في إعادة فتح مضيق هرمز ونحن نريد أن يقوموا بذلك
- لا تزال هناك خلافات مع إيران بشأن التخصيب ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب
- الوضع الميداني تحسن مقارنة بما كان عليه قبل 5 أو 6 أسابيع
المصدر: الجزيرة