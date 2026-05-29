إعلام إيراني: تدمير مسيرة أمريكية قرب جزيرة قشم

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الدفاعات الجوية للجيش الإيرانية دمرت مسيرة "معادية" قرب جزيرة قشم الإستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز.

وذكرت وكالة تسنيم أن "الدفاعات الجوية للجيش رصدت طائرة مسيّرة صغيرة معادية أمريكية – صهيونية قرب قشم"، مشيرة إلى أنه تمّ استهدافها وتدميرها فورا في عملية وصفتها بالناجحة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا، فيما كانت وكالة مهر الإيرانية نقلت عن سكان محليين سماعهم أصوات للدفاعات الجوية قرب جزيرة قشم.

وفي الأيام الماضية فعلت القوات الإيرانية أكثر من مرة دفاعاتها الجوية في الجزيرة الواقعة قرب الممر الحيوي هرمز والذي يشهد صراعا مع القوات الأمريكية التي تتواجد في محيطه في إطار ما تقول إنه فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وفي السابع من مايو / أيار الجاري أفادت وسائل إعلام أمريكية بشن الجيش الأمريكي غارات على رصيف ميناء جزيرة قشم بينما قالت وسائل إعلام إيرانية أن الاستهداف الأمريكي جاء خلال تبادل لإطلاق نار مع القوات الإيرانية.

وتأتي التطورات الأخيرة في الجزيرة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رفع الحصار البحري عن إيران، مطالبا في الوقت ذاته طهران بفتح مضيق هرمز فورا.

وقال ترمب في أحدث تصريحات له إنه توجه لاجتماع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الحرب على إيران.

وخلال الأيام الماضية كانت التصريحات من الجانبين الأمريكي والإيراني تشير إلى حدوث تقدم في المفاوضات بين الطرفين لإبرام اتفاق وشيك بين الطرفين.