ترمب يعلن رفع الحصار البحري وحديث إيراني عن "نصر زائف"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، رفع الحصار البحري على إيران، وطالب طهران بفتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وفي منشور على حسابه بمنصة تروث سوشل، أكد الرئيس الأمريكي أنه يجب فتح مضيق هرمز فوراً دون أي رسوم مرور في الاتجاهين، كما أعلن أنه يمكن للسفن العالقة في المضيق بسبب الحصار البدء في عملية العودة إلى أوطانها.

وطالب ترمب إيران بإزالة جميع الألغام البحرية في المضيق، وقال إن كاسحات أمريكية فجرت عددا منها، وشدد على أن تتولى إيران استكمال الإزالة الفورية لما تبقى منها.

وقال ترمب إن على إيران أن توافق على أنها لن تمتلك أبدا سلاحا أو قنبلة نووية، مشيرا إلى أنه سيتم استخراج الغبار النووي المدفون في أعماق الأرض في إيران.

وقال إنه لن يتم تبادل أي أموال مع إيران حتى إشعار آخر.

وختم الرئيس الأمريكي منشره بالقول إنه سيتوجه لاجتماع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي بشأن الحرب على إيران.

نفي إيراني

في المقابل، نقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مصادر قولها إن "ادعاءات ترمب الجديدة خليط من الحقيقة والكذب ومحاولة إظهار نصر زائف".

وأوضحت أن ترمب "طرح أمورا تتعارض مع بنود الاتفاق الذي تمت صياغته وفق مبدأ التزام مقابل التزام"، مشيرة إلى أن "إيران أكدت أنها ستعيد فتح المضيق بعد رفع الحصار وفق ترتيبات تشمل مراقبة السفن وتقدم الخدمات وتوفير الأمن وتعمل حاليا على إعداد البنية اللازمة لهذه الترتيبات ".

وذكرت المصادر أن "الاتفاق لا يتضمن بندا يتعلق بتفكيك أو تدمير المواد النووية وهو ادعاء لا أساس له من الصحة"، كما يتضمن الاتفاق "وقفا كاملا لإطلاق النار في لبنان بما يتوافق مع رؤية حزب الله".

وأوضحت أن ترمب لم يأت على ذكر بند في الاتفاق يتضمن الدفع الفوري لـ 12 مليار دولار من الأصول المجمدة، وأكدت أن إيران لن تدخل المرحلة التالية من المباحثات المتعلقة برفع جميع العقوبات والملف النووي إلا بعد معالجة تلك القضايا.