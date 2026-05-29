صور فضائية توثق استهداف أحد أهم مرافق تصدير النفط الروسي على البحر الأسود

صور فضائية ترصد أضراراً في محطة غروشوفايا النفطية بعد هجوم بمسيّرات على نوفوروسيسك المصدر Dnipro OSINT
Published On 29/5/2026

أظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة بتاريخ 25 مايو/أيار الجاري أضرارا في محطة غروشوفايا لنقل وتخزين النفط في مدينة نوفوروسيسك الروسية على البحر الأسود، وذلك عقب هجوم بمسيّرات أوكرانية استهدف البنية النفطية في المدينة.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في 23 مايو/أيار اندلاع حريق في منشأة نفطية في نوفوروسيسك بعد سقوط حطام طائرات مسيّرة، فيما قالت أوكرانيا إنها استهدفت البنية النفطية في المنطقة.

صور فضائية ترصد أضراراً في محطة غروشوفايا النفطية بعد هجوم بمسيّرات على نوفوروسيسك المصدر Airbus+الجزيرة
صور فضائية ترصد أضراراً في محطة غروشوفايا النفطية بعد هجوم بمسيّرات على نوفوروسيسك
المصدر Airbus+الجزيرة

وبحسب تحليل وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تظهر الصور آثار دمار واضحة في أحد الخزانات داخل المحطة، فيما بدت آثار الاستهداف على خزان ثان من دون تدميره بالكامل، إلى جانب مؤشرات بصرية على تضرر خطوط أنابيب داخل الموقع.

تصريحات عمدة نوفوروسيسك

وأقرت السلطات الروسية بوقوع الحريق، إذ قال عمدة نوفوروسيسك أندريه كرافشنكو عبر تليغرام إن حطام طائرات مسيّرة تسبب في اندلاع حريق في مستودع النفط، وإن عدة مبان تقنية وإدارية اشتعلت فيها النيران، مضيفا أن الشظايا سقطت أيضا داخل موقع المحطة النفطية. وذكرت التقارير أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين.

صور فضائية ترصد أضراراً في محطة غروشوفايا النفطية بعد هجوم بمسيّرات على نوفوروسيسك المصدر Planet Labs PBC
وتُعد غروشوفايا جزءا من مجمع شيسخاريس النفطي المرتبط بشبكة ترانسنفت الحكومية، وهو من أهم مرافق شحن وتخزين النفط في نوفوروسيسك، أحد أكبر موانئ تصدير النفط الروسي على البحر الأسود.

ويأتي هذا الهجوم ضمن حملة أوكرانية متواصلة تستهدف منشآت النفط والتخزين والنقل الروسية، في إطار سعيها إلى إرباك سلاسل الإمداد والتصدير الروسية على البحر الأسود.

