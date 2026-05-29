برنامج "فولت لاينز" للجزيرة الإنجليزية يُتوج بـ3 جوائز "إيمي"

فاز برنامج "فولت لاينز" لقناة الجزيرة الإنجليزية بـ3 جوائز "إيمي" عن فيلمين استقصائيين. وأُعلن عن الفوز خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" للأخبار والوثائقيات في دورتها الـ47 الذي أُقيم في نيويورك الأربعاء 27 مايو/أيار.

وحصد فيلم أنتجه فريق البرنامج عن حملة الترحيل الصارمة للاجئين، التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجائزة عن فئة "أفضل تغطية للقضايا الاجتماعية".

بينما فاز فيلم "أطفال تحت القصف" بجائزتين إحداهما في فئة "أفضل تغطية للحروب والصراعات"، والثانية في فئة "الكتابة المتميزة" تقديرا لتسليطه الضوء على الاستهداف المتعمد للأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد تسلم جائزته، أهدى مراسل الجزيرة الإنجليزية، جوش راشينغ، الجائزة إلى أرواح شهداء الجزيرة الـ11 الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وإلى 270 صحفيا وعاملا في مجال الإعلام استشهدوا أيضا خلال حرب الإبادة الجماعية.

كما أشاد راشينغ بشجاعة الأطباء الذين شاركوا في فيلم "أطفال تحت القصف" بأدلتهم وشهاداتهم، وحثّ على مواصلة "المعركة الشريفة" من أجل كشف الحقيقة.

وحصد "فولت لاينز" الجوائز متفوقا هذا العام على شبكات إعلامية كبرى مثل "سي إن إن"، و"سي بي إس نيوز"، و"ناشونال جيوغرافيك"، و"إيه بي سي نيوز"، وكانت 3 من أصل الترشيحات الخمسة في فئة "أفضل تغطية للحروب والصراعات" من نصيب أفلام أنتجها برنامج "فولت لاينز". ورُشّح البرنامج لـ11 جائزة مختلفة، فاز بـ3 منها.

وأشاد محمد الحمادي، مدير البرامج في قناة الجزيرة الإنجليزية، بالفريق لعملهم المتميز قائلا: "نتوجه بالشكر للأكاديمية على هذه الجوائز التي تمثل اعترافا مهما بالجهود التي يبذلها فريقنا الرائع لضمان إيصال مثل هذه القصص إلى العالم".

من جهته، أثنى رافي مصطفى، مدير البرامج الاستقصائية في الجزيرة الإنجليزية، على برنامج "فولت لاينز" لتوجيهه الأنظار إلى قضايا تهم الناس، وقال: "نشيد بسعي فريق "فولت لاينز" الدؤوب لنقل الحقيقة وهذه الوثائقيات خير دليل على التزام الجزيرة بنقل القصص التي يعجز الآخرون عن روايتها أو يتجاهلونها".

يُذكر أن فيلم "أطفال ممر داريان" لبرنامج "فولت لاينز" فاز العام الماضي بجائزتي "إيمي" في فئتي "التقرير الإخباري/الفئة الطويلة" و"المونتاج المتميز/فئة الأخبار".