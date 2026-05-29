السعودية تعلن نجاح حج هذا العام والحجاج يواصلون أداء الشعائر

أعلن الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، اليوم الجمعة، نجاح موسم الحج لهذا العام، في حين يواصل الحجاج أداء الشعائر في ثاني أيام التشريق.

وقال نائب أمير منطقة مكة المكرمة إن المشاعر المقدسة اتسمت بالتنظيم والانسجام، وإن الحجاج أدوا مناسكهم في أجواء من الأمن والطمأنينة والعناية "التي تليق بشرف المكان وقدسية الزمان".

ويواصل حجاج بيت الله الحرام، اليوم، أداء الشعائر بين من يرمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، ومن يؤدي طواف الوداع للمتعجلين، وذلك عشية اكتمال المناسك.

وأفادت قناة الإخبارية السعودية باستمرار "تدفق أفواج الحجيج إلى منشأة الجمرات وسط انسيابية عالية وتنظيم دقيق".

وأضافت أن "الحجاج المتعجلين يؤدون طواف الوداع بيسر وطمأنينة في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة".

83 ألف خدمة

وقال الهلال الأحمر السعودي، أمس الخميس، إن فرقه قدّمت خدمات إسعافية "لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج حتى الخميس".

وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، بينما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألفا من الفرق الطبية، و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.

والخميس، بدأ حجاج بيت الله الحرام أول أيام التشريق الثلاثة، والتي يرمون خلالها الجمرات بمشعر مِنَى غربي المملكة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع.

وفي مشعر "مِنَى"، يرمي الحجاج الجمرات (21 حصاة) بدءًا بالصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة الكبرى، بـ7 حصيات لكل جمرة، ويكبّرون مع كل واحدة منها، ويدعون بما شاؤوا بعد الصغرى والوسطى فقط مستقبلين القبلة رافعين أيديهم.

أيام التشريق

وأيام التشريق، هي الأيام الثلاثة التي تأتي عقب أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضيها الحجاج بمشعر "مِنَى"، وتعرف أيضًا بـ"الأيام المعدودات".

ورمي الجمرات، وفق مناسك الحج، هو "تذكير بعداوة الشيطان، الذي اعترض نبي الله إبراهيم عليه السلام في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته ويحذرون منه".

ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار رمي الجمرات إلى يومين فقط، ثم يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع، وهو آخر مناسك الحج الذي انطلق الاثنين ومدته 6 أيام ويختتم غدا السبت.

وأعلنت هيئة الإحصاء السعودية، الثلاثاء الماضي، أن إجمالي حجاج موسم عام 1447 هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة من خارج البلاد، من 165 جنسية، مقابل 160 ألفا و646 حاجا من الداخل.

وفي الموسم الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في عام 2024.