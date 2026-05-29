بعد رحيل أوربان.. الاتحاد الأوروبي يفرج عن 16 مليار يورو للمجر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، الإفراج عن نحو 16 مليار يورو للمجر من الأموال المجمّدة في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، وذلك شريطة أن يواصل خلفه بيتر ماجار تنفيذ إصلاحات.

وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع ماجار في بروكسل، إن الاتحاد الأوروبي سيصرف 10 مليارات يورو (11.6 مليار دولار) من الأموال المجمدة من خلال أداة "التعافي فيما بعد الجائحة"، و4.2 مليارات يورو عبر أداة "الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التنمية المستدامة في أنحاء الاتحاد".

وعبّرت عن سعادتها بالإعلان عن إمكان ⁠⁠توفير 10 مليارات يورو للمجر، ⁠⁠في إشارة إلى منح وقروض بفوائد ميسرة من صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي.

وأضافت فون دير لاين أنه يمكن أيضا في ظل التقدم المحرز ⁠⁠تقديم تمويل مشروط بقيمة 4.2 مليارات يورو من خلال الأداة المعنية ⁠⁠بالحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي، ⁠⁠وهي أموال إضافية سبق تجميدها بسبب أمور تتعلق بسيادة القانون في عهد أوربان.

وأوضحت أن الاتحاد سيتيح لبودابست 2.2 مليار يورو إضافية عبر الأداة الثانية مع ‌‌مواصلة الحكومة اتخاذ خطوات أخرى.

وأشادت فون دير لاين بمضي حكومة ماجار "قدما بسرعة وبإصرار"، وبالإصلاحات التي تم تنفيذها لصالح المجر والاتحاد الأوروبي، على حد تعبيرها.

وبيّنت أنها اتفقت وحكومة ماجار "على إطار صلب يهدف إلى ضمان أن تعالج المجر المشكلات المرتبطة بالفساد وسيادة القانون".

ووصف ماجار الإفراج عن 16 مليار يورو بأنه قرار "تاريخي".

وقد جُمّدت الأموال في إطار إجراءات قانونية مختلفة ضد سياسات أوربان، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الشواذ والمتحولين جنسيا وطالبي اللجوء، فضلا عن تضارب المصالح.

وقد بدأ ماجار، الذي يتمتع حزبه بأغلبية كبيرة في البرلمان المجري، تنفيذ إصلاحات أولية.

وصوّت حزبه، الأربعاء الماضي، على التخلي عن خطة سلفه أوربان للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، كما يعتزم ماجار الانضمام إلى النيابة العامة الأوروبية قريبا.

وأحدث فوز ماجار في الانتخابات المجرية منتصف أبريل/نيسان الماضي ارتياحا كبيرا لدى بروكسل التي اضطرت للتعامل لمدة 16 عاما مع أوربان، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترمب، والذي عرقل إجراءات أوروبية من بينها ما يرتبط بالنزاع في أوكرانيا.