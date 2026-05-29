استهداف للشرطة وحرق لخيام النازحين.. 3 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

أفاد مصدر بمستشفى ناصر في قطاع غزة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من مسيّرة إسرائيلية على حاجز أمني في مواصي خان يونس جنوبي القطاع في ساعة متأخرة من ليل الخميس-الجمعة.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي – هذه الليلة – عدة مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني المحاصر، إذْ أعلن الدفاع المدني أن طواقمه تتعامل مع حريق اندلع في خيام نازحين عقب غارة على مواصي القرارة في خان يونس.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد إخلائه من السكان.

وجاءت هذه الهجمات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بعدما شهد اليوم الأول غارات ليلية مكثفة وسط مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين – بينهم طفلان وامرأتان – وإصابة العشرات بجروح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن هجمات متكررة على قطاع غزة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي تحدٍّ جديد لهذا الاتفاق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – أمس الخميس – صدور أوامر للجيش بتوسيع المناطق التي يسيطر عليها في قطاع غزة إلى 70% من إجمالي مساحة القطاع.