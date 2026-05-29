أقمار صناعية ترصد استمرار نشاط السفينة الأمريكية "تريبولي" في بحر العرب

كشفت صور أقمار صناعية حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، والتُقطت الثلاثاء الماضي 26 مايو/أيار الجاري، استمرار نشاط السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس تريبولي" (USS Tripoli) في بحر العرب، ضمن المساعي الأمريكية لفرض حصار على السفن الإيرانية العابرة من مضيق هرمز.

وأظهرت الصور مرافقة سفينة حربية واحدة على الأقل لـ"تريبولي" على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب السواحل العمانية، في مشهد يعكس استمرار الحضور البحري الأمريكي في المنطقة.

ويتسق هذا الرصد مع تقارير أفادت في وقت سابق بأن "تريبولي" تعمل ضمن منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، وأنها انتقلت إلى الشرق الأوسط في إطار الانتشار البحري الأمريكي المرتبط بالتصعيد مع إيران، وتتحرك ضمن النطاق نفسه في بحر العرب خلال الفترة الماضية.

وكانت "تريبولي" دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية في مارس/آذار 2026، بعد تحركها من شرق آسيا إلى الشرق الأوسط ضمن تعزيزات بحرية أمريكية وصلت إلى المنطقة.

كما سبق أن نشرت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) صورا ومقاطع تظهر "تريبولي" أثناء تنفيذ عمليات في بحر العرب، بينها عمليات طيران وتحركات لمشاة البحرية، في إطار ما وصفته القيادة الأمريكية بإجراءات مرتبطة بفرض القيود البحرية على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها.