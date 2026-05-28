وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي

أفادت تقارير إخبارية يمنية، اليوم الخميس، بوفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي بعد معاناة مع المرض، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وذكرت قناة اليمن الفضائية الرسمية أن هادي تُوفي عن عمر ناهز 81 عاما في العاصمة الرياض، مرجحة الإعلان خلال ساعات عن تفاصيل تشييع الجثمان.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر يمني قوله إن هادي تُوفي عقب تعرضه لوعكة صحية خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أنه سيجري تشييع جثمانه ودفنه يوم غد الجمعة في الرياض.

وبدأ هادي مسيرته العسكرية مبكرا في جنوب البلاد، وتدرج في المناصب العسكرية والسياسية حتى أصبح وزيرا للدفاع ثم نائبا للرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 1994.

وتولى هادي بشكل انتقالي رئاسة البلاد ضمن المبادرة الخليجية، بعد ثورة فبراير/شباط عام 2011 التي أطاحت بنظام علي عبد الله صالح، قبل انتخابه رئيسا توافقيا للبلاد في عام 2012 لقيادة مرحلة انتقالية هدفت إلى إعادة الاستقرار وصياغة دستور جديد.

وخلال فترة حكمه واجهت البلاد تحديات سياسية وأمنية كبيرة، أبرزها سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في عام 2014، ثم اندلاع الحرب في اليمن التي لا تزال مستمرة حتى اليوم.

وفي أبريل/نيسان 2022، أعلن هادي نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وذلك عبر إعلان رسمي، حيث فوض المجلس بكامل صلاحياته الرئاسية والعسكرية والأمنية.

ويُعَد هادي ثاني رئيس لليمن بعد تحقيق الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، وارتبط اسمه بمرحلة انتقالية معقدة شهدت تحولات كبرى في تاريخ البلاد.