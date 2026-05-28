الكويت تعلن تصديها لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، استهدافها بصواريخ ومسيّرات معادية دون أن تحدد مصدرها، وذلك في أعقاب غارات أمريكية على جنوب إيران.

وقال الجيش الكويتي إن دفاعاته الجوية تصدت لصواريخ وطائرات مسيّرة معادية، دون أن يحدد مصدرها.

وأضاف الجيش "أصوات الانفجارات إن سُمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

ودعا الجميع في البلاد إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وصدر بيان الجيش الكويتي بعدما قال مسؤول أمريكي إن واشنطن نفذت ضربات استهدفت موقعا عسكريا في إيران، وأسقطت أيضا طائرات مسيّرة إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز.

وأكدت إيران الهجوم الأمريكي، وقالت إنها استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الساعة 4:50 صباحا (01:20 بتوقيت غرينتش) بعدما وصفتها بضربة أمريكية في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس، ولم تحدد مكان القاعدة.

وشهدت دول بالخليج منها الكويت هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وهدأت حدة الأعمال القتالية إلى حد كبير منذ سريان وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، لكن طائرات مسيّرة أُطلقت من العراق باتجاه دول خليجية مثل الكويت.