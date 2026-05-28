قطر تدعو إلى تجاوب فاعل مع الوساطات لإنهاء حرب إيران

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضرورة تجاوب جميع الأطراف المعنية مع جهود الوساطة الجارية لوقف حرب إيران، بما يمهد لمعالجة جذور الأزمة عبر الحوار والوسائل السلمية، ويقود إلى اتفاق مستدام يحد من احتمالات تجدد التصعيد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيغي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وبحسب وزارة الخارجية القطرية، تناول الاتصال كذلك مستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية دفع المسارات الدبلوماسية قدما، داعيا إلى استثمار قنوات الحوار لتفكيك الأزمات العالقة، بما يرسخ الاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر.

وتضطلع قطر بدور محوري في جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، لا سيما في القضايا المعقدة، ومن بينها ملف الأموال الإيرانية المجمدة.