في تحدٍّ لشروط الهدنة.. نتنياهو يعلن توسيع السيطرة في غزة إلى 70%

في تحدٍّ لشروط الهدنة السارية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، صدور أوامر للجيش بالسيطرة على 70% من قطاع غزة.

وقال في مؤتمر عُقد في مستوطنة إسرائيلية بغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة: "نحن نُحاصر حاليا حركة حماس، ونسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع كما تعلمون، كنّا عند 50%، ثم انتقلنا إلى 60%، وتوجيهاتي تقضي بالانتقال إلى70%"، وذلك وفق مقطع فيديو بثته القناة الـ12 الإسرائيلية.

وتابع: "نحن نحاصرهم من كل الجهات… سنتولى أمر الباقي" لاحقا، دون أن يوضح كيفية تنفيذ هذا التوجه أو المناطق الإضافية التي تعتزم إسرائيل احتلالها داخل القطاع.

حرب مستمرة

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي وقت تتبادل فيه إسرائيل وحماس الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إثر هجوم غير مسبوق شنته المقاومة الفلسطينية على مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات غلاف غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي سيطرته على 53% من مساحة غزة، بعد انسحابه إلى ما أسماه "الخط الأصفر"، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة.

وبموجب الخطة، كان يفترض أن ينفّذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من الانسحابات من غزة خلال المراحل اللاحقة.

و"الخط الأصفر" خط افتراضي داخل قطاع غزة انسحب إليه الجيش الإسرائيلي مؤقتا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، على أن ينفّذ انسحابات إضافية لاحقا، ويفصل بين مناطق سيطرة الجيش والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالوجود فيها.

إعلان

وبموجب بنود وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من "الخط الأصفر" داخل غزة، مع استمرار سيطرتها على أكثر من 50% من أراضي القطاع، ويفصل هذا الخط قطاع غزة لقسمين، أحدهما تحت سيطرة إسرائيل والآخر تحت سيطرة حماس.

لكن نتنياهو أعلن في 15 مايو/أيار أن الجيش وسّع نطاق سيطرته على قطاع غزة، وقال حينها: "كان هناك من يطالبوننا بالانسحاب، لكننا لم ننسحب، ونحن اليوم نسيطر على 60% من الأرض. غدا نرى".