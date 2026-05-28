عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: مذكرة التفاهم ستنص على أن الملاحة عبر مضيق هرمز ستكون غير مقيدة وبدون أي رسوم

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: مذكرة التفاهم تمدد وقف إطلاق النار 60 يوما تتضمن مفاوضات بشأن النووي الإيراني

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: اتفاق أمريكي إيراني بشأن مذكرة تفاهم لـ60 يوما لكنه يحتاج موافقة ترمب النهائية

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: مذكرة التفاهم ستتضمن آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: واشنطن ستتعهد بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: مذكرة التفاهم ستتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي

عاجل | أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: مذكرة التفاهم ستنص على أن إيران ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما

