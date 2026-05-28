مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية مدتها 60 يوما بانتظار موافقة ترمب

كشف مسؤولون أمريكيون لـ موقع "أكسيوس" عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني.

ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق -التي تم إنجاز معظم بنودها- تحتاج موافقة ترمب النهائية، و ترتكز على معادلة "الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية".

وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية وستتضمن آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.

بدورها ستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات، وتتعهد طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

ووفقا لما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، ستنص مذكرة التفاهم على أن إيران ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.