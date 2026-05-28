مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية مدتها 60 يوما بانتظار موافقة ترمب

epa12998486 US President Donald Trump looks on during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, 27 May 2026. Trump held the meeting with members of his Cabinet amid ongoing US-Iran negotiations. EPA/SAMUEL CORUM / POOL
مسودة الاتفاق التي تم إنجاز معظم بنودها ما زالت تحتاج موافقة ترمب النهائية.(الأوروبية)
Published On 28/5/2026
آخر تحديث: 18:29 (توقيت مكة)

كشف مسؤولون أمريكيون لـ موقع "أكسيوس" عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق مبدئي بشأن مذكرة تفاهم مدتها 60 يوما، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار الحالي وفتح الباب أمام مفاوضات موسعة تشمل الملف النووي الإيراني.

ووفقا للتسريبات، فإن مسودة الاتفاق -التي تم إنجاز معظم بنودها- تحتاج موافقة ترمب النهائية، و ترتكز على معادلة "الأمن البحري مقابل تسهيلات اقتصادية وإنسانية".

وتتضمن المذكرة بنودا أساسية تشمل التزاما كاملا بأن تكون الحركة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون أي رسوم أو مضايقات لشحنات التجارة الدولية وستتضمن آلية لمساعدة إيران على تلقي السلع والمساعدات الإنسانية.

بدورها ستتعهد واشنطن بمناقشة تخفيف العقوبات والإفراج عن أصول إيران المجمدة ضمن المفاوضات، وتتعهد طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.

ووفقا لما نقلته أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، ستنص مذكرة التفاهم على أن إيران ستلتزم بإزالة جميع الألغام من المضيق خلال 30 يوما.

 

المصدر: أكسيوس + الجزيرة

