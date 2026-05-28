شقيقة قائد كتيبة الزيتون.. سنواصل المسيرة من بعده

بصبر وثبات، عبرت سعاد سليم، شقيقة عماد سليم، نائب قائد لواء الشمال في كتائب عز الدين القسام، عز الدين البيك، عن فخرها واعتزازها بنيله الشهادة، وقالت إنه ربى شقيقاته على أساس أنهن رجال لا نساء، متعهدة بأنهن سيواصلن المسيرة بعد استشهاده.

وقالت للجزيرة مباشر إن الشهيد، وكان أيضا قائد كتيبة الزيتون، فقد كل أولاده الذين رباهم على الجهاد، و"فقدانه اليوم يعني فقدان رجل زرع وزرعه نبت"، مضيفة أن "كل الكلام انتهى اليوم باستشهاد هذا الرجل"، وأن الكلام لن يعبر عما يختلج بصدور أهله وأقربائه.

وأكدت أن الناجية الوحيدة من أهل الشهيد هي حفيدته سارة رجب.

وشيع أهالي غزة اليوم الشهداء الذين سقطوا في الغارة الإسرائيلية التي استشهد فيها عماد سليم وسط هتافات تؤكد استمرار المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأظهرت كاميرا الجزيرة مباشر حشودا كبيرة وهي تسير في الموكب باتجاه حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف مساء أمس قائد لواء الشمال في كتائب عز الدين القسام، بغارة جوية عنيفة نفذتها طائراته الحربية، على منزل وسط مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وإصابة أكثر من 20.

ووفق مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام، فقد أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الاجتماع الذي استهدفته الطائرات الإسرائيلية كان يبحث انتخاب خليفة لقائد أركان كتائب القسام محمد عودة الذي اغتيل مساء الثلاثاء في غارة إسرائيلية على حي الرمال بمدينة غزة.

وأشار كرام إلى أن عمليات الاستهداف الجديدة تأتي في إطار عمليات إسرائيلية متراكمة بعد اغتيال قائد القسام عز الدين الحداد وخليفته محمد عودة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس توعدا سابقا باغتيال كل من شارك في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.