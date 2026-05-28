غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء

شنت الولايات المتحدة فجر الخميس غارات جديدة على جنوب إيران، فيما شددت إيران على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، داعية إلى التضامن بين دول المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكل تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز، وفق تعبيره.

وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية.

كذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيّرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، مضيفا أن الجيش الأمريكي أسقط المسيّرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيّرات متمركزة على الأرض.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية شنت هجوما على محطة تحكم أرضي إيرانية في بندر عباس كانت على وشك إطلاق طائرة مسيرة خامسة.

وشدد على أن إجراءات الجيش الأمريكي كانت مدروسة ودفاعية بحتة وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.

دوي انفجارات

بدورها، أكدت وسائل إعلام إيرانية دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، مع تفعيل الدفاعات الجوية.

وقالت وكالة ‌تسنيم ⁠نقلا ⁠عن ⁠مصدر عسكري إن القوات ⁠الأمريكية أطلقت ‌النار على أرض عند ⁠بندر عباس بعد ⁠أن ⁠واجه الحرس ⁠الثوري ⁠ناقلة نفط ‌أمريكية حاولت ‌عبور ‌مضيق هرمز.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أعلنت فجر الثلاثاء تنفيذ ضربات وصفتها بأنها "دفاعا عن النفس" في جنوبي إيران، لحماية قواتها من تهديدات من جانب القوات الإيرانية.

وقالت حينها وسائل إعلام إيرانية إن الغارات استهدفت فجر الاثنين قوارب إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز"، مما أسفر عن سقوط قتلى.

تأكيد الموقف الإيراني

في الأثناء، أكد رئيس ‌لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخير ‌لن يثني إيران عن خطوطها الحمراء، وهي الحق في تخصيب اليورانيوم وحيازته والسلطة ‌على مضيق ‌هرمز ‌ورفع العقوبات.

إعلان

وكان ترمب قال -أمس الأربعاء- إنه سيمنح إيران "فرصة وجيزة" بناءً على طلب باكستان، وإنه لن يقبل باتفاق غير مثالي.

وشدد ترمب على أن الاتفاق الإطاري مع إيران يتضمن فتح مضيق هرمز فورا، دون أي سيطرة من أحد.

كذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى التضامن دول المنطقة.

وأكد -في رسالة بمناسبة عيد الأضحى المبارك عبر منصة "إكس"- أن "التضامن والتعاون بين دول المنطقة" يكتسبان "أهمية قصوى" في هذه المرحلة التاريخية.

وأضاف عراقجي أن "القادة المسلمين" و"دعاة السلام" يجب أن "يتحدوا لتمهيد الطريق نحو السلام والوئام"، مشيرا إلى أن هذه اللحظة الحساسة ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء نقلت عن نائب رئيس الشؤون السياسية في القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي محمد أكبر زاده قوله "إنّ احتمال الحرب ضئيل بسبب ضعف العدو، والقوات المسلحة متأهبة ومجهزة بالذخيرة".

يأتي ذلك غداة اتهام إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، وتوعدها بالرد على الغارات التي استهدفت جنوب البلاد فجر الاثنين.

عدم رضى أمريكي

وفي الجانب الأمريكي، حذر ترمب من أنه قد يضطر لـ"حسم الأمر" إذا لم يتم التوصل إلى مقترح تفاهم أفضل، في وقت تتواصل الجهود بقيادة باكستان لإنهاء الحرب.

وأبدى الرئيس الأمريكي عدم رضاه عن المقترح الإيراني الأخير، مشددا على أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام الجميع.

كما نفى تقريرا يفيد بأن إيران وعمان ستتوليان إدارة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز ضمن اتفاق لإنهاء الحرب، في مؤشر على أن التوصل إلى أي تسوية لا يزال بعيد المنال.

لكنه قال في الوقت ذاته، خلال اجتماع لإدارته، إنه ليس على عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق، رغم إعلانه في نهاية الأسبوع أن الاتفاق بات قريبا.

وأشار إلى أن "إيران تسعى بشدة إلى إبرام اتفاق، وفق وصفه، قائلا" نحن غير راضين عن المقترحات المقدمة"، مبديا ثقته بتلقي مقترحات جديدة من شأنها أن ترضي الولايات المتحدة في نهاية المطاف.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه غير قلق بشأن التداعيات السياسية لطول أمد الصراع مع إيران، مضيفا أن القادة الإيرانيين مخطئون في تقديرهم إذا كانوا يعتقدون أن انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين ‌الثاني ستجبره على إبرام اتفاق.

"وثيقة مفبركة"

وارتفع منسوب التفاؤل بعد نشر التلفزيون الإيراني الرسمي ما قال إنه "إطار أولي لتفاهم" يجري العمل عليه مع واشنطن بوساطة باكستانية لوقف الحرب.

وينصّ على التزام الولايات المتحدة برفع الحصار عن الموانئ الإيرانية واستئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز وانسحاب الولايات المتحدة من المناطق المحيطة بإيران، غير أن البيت الأبيض اعتبر أنّ الوثيقة "مفبركة بالكامل".

مع ذلك، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بإحراز بعض التقدم في المفاوضات مع إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات على إسرائيل وما قالت إنه مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان الماضي.