في واقعة طريفة، نجا جاموس أمهق (ألبينو) نادر في بنغلاديش يُلقب بـ"دونالد ترمب" من الذبح خلال عيد الأضحى بسبب خصلة شعره الأشقر، بعد تدخُّل حكومي في اللحظات الأخيرة بعدما اكتسب شهرة جرّاء انتشار صوره على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الجاموس -الذي يُربّى في مزرعة قرب العاصمة دكا- قد أصبح خلال الأسابيع الأخيرة محط اهتمام واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شعره الأشقر، وهو ما اعتُبر تشابها مع تسريحة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المميزة.

وتم بيع الجاموس إلى مشتر ليذبحه خلال عيد الأضحى المبارك في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة، لكن وزارة الداخلية طلبت من السلطات المحلية وقف عملية الذبح بعد ارتفاع شعبيته بين البنغلاديشيين.

وأمر وزير الداخلية صلاح الدين أحمد بإعفاء الجاموس من الذبح، وإعادة أموال المشتري، ونقل الحيوان إلى حديقة الحيوانات الوطنية في العاصمة دكا.

وقال مسؤول في الوزارة إنه "في اللحظة الأخيرة تم اتخاذ قرار بإعفاء الجاموس من الذبح بسبب المخاوف الأمنية نتيجة الاهتمام الشعبي غير المعتاد".

وأضاف أن ما بدأ عملية شراء روتينية -بمناسبة عيد الأضحى- تحول بسرعة إلى حالة فضول وطني، بعد انتشار مقاطع فيديو للجاموس على نطاق واسع.

وتجمّعت الحشود يوميا في المزرعة التي نشأ فيها هذا الجاموس، حيث توافد الزوار من مناطق بعيدة لرؤية خصلة شعره الأشقر وطبعه الهادئ.

وانتشرت صور "كومبو" تجمع الجاموس والرئيس الأمريكي، ما حوّل الحيوان إلى ظاهرة إعلامية لافتة داخل بنغلاديش وخارجها.

فيما ظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر أشخاصا وهم يقومون بتمشيط خصلة شعره، في مشاهد طريفة ساهمت في انتشار القصة وتحويل الجاموس إلى ظاهرة واسعة التداول.

وقال مالك المزرعة إن شقيقه الأصغر هو من أطلق على الجاموس اسم "دونالد ترمب" بسبب خصلة الشعر الصفراء على جبينه.

وفي بنغلاديش، يُعد "المهق" نادرا في الجواميس، ومعظم الماشية في البلاد داكنة اللون، مما يجعل هذا الحيوان حالة مميزة خلال موسم الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى.