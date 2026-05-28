مع ارتفاع منسوب المياه.. وفاة 3 أطفال وفقدان رابع في نهر الفرات بسوريا

لقي ثلاثة أطفال مصرعهم غرقا وفُقد آخر أثناء السباحة في نهر الفرات بمحافظة دير الزور السورية، وسط تحذيرات حكومية من الاقتراب من مجرى النهر مع استمرار ارتفاع منسوب مياهه في حدث لم تشهده البلاد منذ عقود.

وأفاد الدفاع المدني السوري بأن طفلين توفيا غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الخريطة، بينما توفي طفل ثالث غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور.

ولفت إلى فقدان طفل رابع أثناء السباحة في نهر الفرات بقرية الكسرة، حيث توجهت فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للبحث عنه.

ودعا الدفاع المدني الأهالي إلى عدم السباحة في نهر الفرات، وضرورة منع الأطفال من السباحة فيه نظراً لخطورته الشديدة، بسبب شدة التيارات المائية بعد ارتفاع منسوب مياه النهر.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة الطوارئ في محافظة دير الزور الأهالي بعدم الاقتراب من سرير نهر‌‏ الفرات نهائياً، وعدم السباحة أو ‏‏النزول إلى ضفاف النهر تحت أي ظرف، ومراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب قرب النهر.

غمر طرقات وتضرر جسرين ومنتزهات

وجاء التحذير بعد أن شهد منسوب المياه في النهر ارتفاعاً واضحاً خلال الأيام ‏‏الماضية، إذ غمرت المياه اليوم عدداً من المنتزهات على ضفاف نهر الفرات في مدينة دير الزور.

وأعلنت السلطات السورية -أمس الأربعاء- خروج كل من جسر المريعية وجسر الميادين الترابي بدير الزور من ‌‏‌‏الخدمة جراء فيضان نهر الفرات.‏

وأوضحت أن الجسرين تعرضا لأضرار جزئية ‏‏مع استمرار ارتفاع ‌‏‌‏منسوب مياه نهر الفرات، حيث غمرت المياه جزءاً من جسر الميادين الترابي، ‏‏في ‏‏حين انقطع أحد كابلات تثبيت جسر المريعية الحربي الذي يربط بلدة ‌‏‌‏المريعية ببلدة مراط في ريف دير الزور الشرقي.

هذا وغمرت المياه عدداً من الطرقات في حي الطيار جنوب غرب الرقة بسبب ارتفاع منسوب نهر الفرات، الأمر الذي دفع الموارد المائية بالمنطقة إلى الشروع في تدخلات عاجلة لحماية الأهالي والممتلكات.

ووسط هذه التطورات، حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية رائد الصالح من خطورة السباحة في نهر الفرات بعد ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار، داعيا الأهالي -ولا سيما الأطفال- إلى عدم المخاطرة بالأرواح خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الصالح -وفق وكالة الأنباء الرسمية "سانا"- أن نهر الفرات تحول إلى قاتل خطير بعد ارتفاع منسوبه وما صاحب ذلك من شدة التيار، مشيرا إلى أن فرق الوزارة تعمل حاليا -عبر غرفة عمليات مشتركة مع محافظتيْ الرقة ودير الزور ووزارة الموارد المائية- لتحصين بعض المناطق المنخفضة.