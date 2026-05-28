سلطات الاحتلال تبعد صحفيين اثنين عن المسجد الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إبعاد صحفيين فلسطينيين اثنين عن المسجد الأقصى، اعتبارا من أمس الأربعاء، وذلك بعد اعتقالهما من داخل المسجد خلال صلاة عيد الأضحى.

وقال الصحفي المقدسي سيف القواسمي -للجزيرة- إنه تسلّم قرار إبعاده عن المسجد الأقصى، عقب اعتقاله صباح أمس من المسجد قبيل صلاة عيد الأضحى.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتادته قبيل صلاة العيد إلى منطقة حائط البراق، حيث تم تسليمه قرارا بالإبعاد، إلى جانب استدعائه للتحقيق اليوم الخميس، ثم الإفراج عنه وتسليمه قرارا رسميا بالإبعاد، إضافة إلى استدعاء جديد للتحقيق الأسبوع المقبل.

وعادة ما يكون قرار الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، ويمدد إلى فترات قد تصل إلى 6 أشهر.

وأشار القواسمي إلى أن الشرطة ستقرر الأسبوع المقبل تجديد قرار إبعاده عن المسجد لفترة قد تتراوح بين شهر و6 أشهر.

وأوضح الصحفي الفلسطيني أن هذا القرار ليس الأول بحقه، بل يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة تعرض لها تزيد على 10 مرات.

ورفض القواسمي قرار الإبعاد، معتبرا أن وجوده في المسجد الأقصى هو حق طبيعي له، ويقتصر على أداء الصلاة والعبادة وممارسة عمله الصحفي.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال خلال صلاة العيد موظف العلاقات العامة السابق في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، وسلمته أيضا قرارا بالإبعاد لمدة أسبوع، قابلا للتمديد لمدة 6 أشهر.

ووفق مصادر فلسطينية في القدس، صعدت سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة من استهداف الصحفيين في المسجد الأقصى والقدس.

وخلال أبريل/نيسان رصدت محافظة القدس صدور 95 قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، في وقت اقتحم فيه المسجد أكثر من 4 آلاف مستوطن.