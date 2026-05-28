إسرائيل تقطع علاقاتها مع مكتب غوتيريش بعد إدراجها بقائمة العنف الجنسي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الخميس، قطع علاقاتها رسميا مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، أن هذا القرار جاء ردا على إدراج كيانات إسرائيلية ضمن القائمة السوداء في ملحق التقرير الأممي المتعلّق بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

واتهمت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستغلال أشهره الأخيرة في منصبه "لفبركة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد إسرائيل"، على حد تعبيرها.

تحرش واعتداءات جنسية

بدوره، قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، إن الأمم المتحدة أدرجت إسرائيل على القائمة إلى جانب "حماس" و"داعش"، مدعيا أن القرار "سياسي ومنفصل عن الحقائق".

وأضاف أن إسرائيل ستعمل على "تصحيح هذا الخطأ" مع انتخاب أمين عام جديد للأمم المتحدة خلال الأشهر المقبلة، وفق تعبيره.

من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الخميس، إن إدراج إسرائيل على القائمة السوداء جاء رغم "جهود إسرائيلية لعرقلة الخطوة" خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي القرار الأممي في ظل تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثّقت حالات اغتصاب وتحرش وعنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، لا سيما في سجن "سدي تيمان" ومراكز أخرى.

كما وثّقت تقارير وشهادات حالات عنف جنسي خلال المداهمات والاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت نساء ورجالا.

وفي 21 أبريل/نيسان كشفت الأمم المتحدة تقريرا حقوقيا يوثّق لجوء مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة إلى أساليب "التحرش والاعتداء الجنسي والترهيب" بحق الفلسطينيين.

وقال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن تقريرا أعده "المجلس النرويجي للاجئين" أظهر تعرّض فلسطينيين لاعتداءات جنسية وترهيب من قبل مستوطنين، حتى داخل منازلهم.