ما حقيقة فيديو الدخان المتداول بعد التصعيد قرب بندر عباس؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصاعد أعمدة دخان كثيفة ليلا، بمزاعم تدعي أنه يوثق انفجارات وضربات مرتبطة بالتصعيد الأخير قرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وحظي الفيديو بانتشار واسع بالتزامن مع تقارير إيرانية تحدثت عن سماع دوي انفجارات في بندر عباس ومناطق أخرى على الخليج العربي، بينها سيريك وجاسك، ما منح المقطع قابلية أكبر للتصديق وإعادة التداول.

اللافت أن الفيديو استُخدم للترويج لروايتين متناقضتين تماما، إذ زعمت بعض الحسابات أن المشاهد توثق ضربات أمريكية استهدفت سفنا ومنشآت عسكرية إيرانية، وأن العمليات العسكرية مستمرة رغم الحديث عن وقف إطلاق النار، في المقابل، نشرت حسابات أخرى الفيديو نفسه باعتباره يوثق بداية الرد الإيراني وانهيار الهدنة.

وكشفت عملية التحقق أن المقطع قديم ولا علاقة له بالأحداث الجارية في إيران، وتوصل التحقق إلى أن الفيديو يعود إلى حريق اندلع في دبي خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وأعيد استخدامه خارج سياقه الحقيقي.

ويعكس تداول الفيديو ضمن سرديتين متعارضتين طبيعة الحرب المعلوماتية المصاحبة للتوترات العسكرية، إذ يجري توظيف المقاطع القديمة أو المضللة لدعم روايات سياسية وعسكرية متباينة، مستفيدة من سرعة انتشار الأخبار العاجلة وحالة الترقب والتوتر الإقليمي.

وجاء انتشار المقطع وسط تصاعد السجال السياسي بين واشنطن وطهران، خصوصا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اليورانيوم الإيراني وآلية التعامل معه تحت إشراف دولي.