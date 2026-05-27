كوبا تناشد المجتمع الدولي مساعدتها على تجنب كارثة بسبب الحصار الأمريكي

Cuban Foreign Minister Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, left, poses for pictures with United Nations Secretary-General António Guterres at United Nations headquarters, Tuesday, May 26, 2026. (AP Photo/Seth Wenig)
وزير خارجية كوبا (يسار) مع الأمين العام للأمم المتحدة (أسوشيتد برس)
Published On 27/5/2026

ناشد وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، المجتمع الدولي تقديم مساعدة عاجلة لبلاده لتجنيبها كارثة بسبب حصار الطاقة الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وقال رودريغيز "أدعو المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع كارثة إنسانية يمكن فرضها عبر حصار الأسلحة أو حصار الوقود"، مضيفا "حان وقت التضامن مع كوبا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد لوّح علنا بإمكانية السيطرة على كوبا الشيوعية، إذ قال بعد الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا إن هافانا قد تكون هدفه التالي.

وبسبب الحصار التجاري الأمريكي الذي فُرض بعد وصول فيدل كاسترو إلى السلطة عام 1959، يعيش الكوبيون في ظروف اقتصادية مزرية، ويعانون نقص الغذاء والدواء ومواد أساسية أخرى، كما أن انقطاع التيار الكهربائي على مستوى البلاد بات أمرا مألوفا.

وتفاقمت الأمور عندما قطع ترمب إمدادات النفط من فنزويلا -حليفة هافانا- بعد الإطاحة بمادورو.

People fill containers with water outside a building in Havana, Monday, May 25, 2026. (AP Photo/Jorge Luis Banos)
الكوبيون يعيشون في ظروف اقتصادية مزرية ويعانون نقص الغذاء والدواء (أسوشيتد برس)

 

وضيّقت إدارة ترمب الخناق على كوبا، الأسبوع الماضي، بتوجيهها اتهامات إلى راؤول كاسترو بإسقاط طائرتين أمريكيتين صغيرتين عام 1996، مما زاد المخاوف من سعي الولايات المتحدة إلى اختلاق ذريعة للإطاحة بالحكومة في هافانا.

وفي اليوم التالي لإعلان لائحة الاتهام ضد كاسترو، حذر وزير الخارجية ماركو روبيو كوبا من أن الولايات المتحدة تركز بشدة على تغيير النظام الشيوعي.

والثلاثاء، وصف رودريغيز لائحة الاتهام بأنها ذات دوافع سياسية، نافيا مزاعم الولايات المتحدة بأن كوبا تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وقال لمجلس الأمن "إنها فكرة تتنافى مع المنطق والعقل. دعوا كوبا تعيش بسلام".

المصدر: الفرنسية

