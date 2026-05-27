قطر تبحث مع السعودية والأردن ومصر جهود الوساطة الباكستانية

قالت وزارة الخارجية القطرية إن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث في اتصالات هاتفية مع وزراء الخارجية في كل من السعودية ومصر والأردن جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

كما تناول الاتصال تنسيق الجهود لدعم الوساطة الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي اتصال هاتفي آخر، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين واشنطن وطهران.

مصر

وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أفادت بأن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بحث مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في اتصال تلقاه منه، جهود الوساطة الباكستانية.

وأوضح بيان للخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد ضرورة فتح المجال لمعالجة جذور الأزمة سلميا وعبر الحوار وتنسيق الجهود لدعم خفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية المصرية، الثلاثاء، إن الجانبين ناقشا خلال الاتصال مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وسبل تقريب وجهات النظر وسد الفجوات بهدف التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.

الإمارات

كما أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالا هاتفيا مع نائب حاكم إمارة أبو ظبي طحنون بن زايد آل نهيان، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال الاتصالات أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ضرورة تجاوب الأطراف كافة مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلمية والحوار، ويفضي إلى التوصل لاتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد بحث في اتصال هاتفي، الثلاثاء، مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان جهود خفض التصعيد وصون أمن المنطقة.

وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن الاتصال استعرض آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد، بما يسهم في صون أمن المنطقة وتعزيز السلم والاستقرار الإقليمي.

وأوضح البيان تأكيد أمير قطر موقف بلاده الثابت الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بأقصى درجات المسؤولية والحكمة، لتجنب تداعيات التصعيد. كما أعرب عن تقديره لانخراط الحكومة الإيرانية في الحوار والعمل بشكل بنّاء.