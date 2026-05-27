سنتكوم: غيرنا مسار 108 سفن منذ بدء حصار إيران

قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إن قواتها أجبرت 108 سفن تجارية على تغيير مسارها، في حين أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ هجمات جديدة على أهداف في جنوب إيران.

وأفادت، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أنها غيرت مسار 108 سفن تجارية كانت تحاول دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، وهو ارتفاع بـ8 سفن عن حصيلة الأسبوع الماضي، وذلك منذ بدء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في 13 أبريل/نيسان.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في 23 مايو/أيار أن عدد السفن التي جرى تغيير مسارها في المنطقة بلغ 100 سفينة، مشيرة إلى أنه تم السماح بمرور 26 سفينة مساعدات إنسانية إلى المنطقة.

وقالت إن أكثر من 15 ألف جندي أمريكي يشاركون في تنفيذ الحصار.

وصرّح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز، في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت هجمات جديدة على أهداف في جنوب إيران، موضحا أنها جاءت في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، الثلاثاء، بمقتل عدة أشخاص بغارة أمريكية إسرائيلية استهدفت سفنا إيرانية جنوب جزيرة لارك بمضيق هرمز.

كما شهد مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين اشتباكات بين القوات الإيرانية والأمريكية.

ملامح اتفاق

من جهة أخرى، أورد موقع أكسيوس الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن واشنطن وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، والسماح لطهران ببيع النفط، واستئناف المفاوضات لتقييد البرنامج النووي الإيراني.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، السبت الماضي، استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان.