"زلزال سياسي في إسبانيا".. الشرطة تدخل مقر الحزب الحاكم ضمن تحقيقات في شبهات فساد

Spanish National Police officers stand guard outside the ruling Spanish Socialist Party (PSOE) headquarters after agents from the UCO, the Civil Guard unit specializing in complex and sensitive investigations, entered the premises to demand documents, in Madrid, on May 27, 2026.
يقف ضباط الشرطة الإسبانية خارج مقر الحزب الاشتراكي الإسباني الحاكم (الفرنسية)
Published On 27/5/2026

دخلت الشرطة الإسبانية إلى مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في إطار تحقيق في مخطط تردد أنه يهدف إلى زعزعة سير الإجراءات القضائية ضد الحزب أو الحكومة.

وفي حين وصفت تقارير إعلامية العملية على أنها عملية تفتيش، قالت المحكمة العليا الإسبانية إن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراث أمر بطلب وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.

ووصف تلفزيون "آر تي في إي" الرسمي العملية بأنها "زلزال سياسي".

ووفق وكالة الأنباء الألمانية فإنه جرى أيضا تفتيش منازل ومكاتب العديد من المسؤولين السابقين رفيعي المستوى في الحزب الاشتراكي اليوم الأربعاء، أو صدرت إليهم تعليمات بتقديم وثائق.

وذكرت المحكمة، أن العملية الشرطية مرتبطة بتحقيق مع المسؤول السابق في الحزب سانتوس سيردان وآخرين للاشتباه في ارتكابهم جرائم فساد واستغلال النفوذ ومنح عقود حكومية مقابل أموال.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez walks, on the day he holds a press conference at the Spanish Embassy to the Vatican after meeting Pope Leo XIV, in Rome, Italy, May 27, 2026. REUTERS/Francesco Fotia TPX IMAGES OF THE DAY
يواجه الحزب الذي يقوده بيدرو سانشيز سلسلة من فضائح الفساد (رويترز)

لا يُعد تفتيشا

وفي أول تعليق له قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي يتزعم الحزب الاشتراكي الحاكم، إن طلب الوثائق الذي قُدم اليوم الأربعاء لا يُعد تفتيشا من قبل الشرطة.

وأكد عقب لقائه البابا ليو بابا الفاتيكان، أن الحزب يتعاون بشكل كامل مع المحاكم ويكنّ احتراما مطلقا للقضاء.

وكان سيردان الذي استقال من منصبه في الحزب الاشتراكي عندما اندلعت الفضيحة في يونيو/حزيران من العام الماضي، قد نفى ارتكاب أي مخالفات في تحقيق سابق.

ورفض سانشيز بشكل قاطع دعوة المعارضة المحافظة لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أن قضية سيردان تعود إلى العام الماضي، وقال "إذا ظهرت قضايا جديدة، فسنتصرف بنفس الحسم".

إلى ذلك اتهم ألبرتو نونييز فيخو، رئيس حزب الشعب المحافظ المعارض، الحكومة بـ"الفساد المنهجي".

epa12997672 A National Police van is parked outside the ruling Socialist Party (PSOE) headquarters, in Madrid, Spain, 27 May 2026. Agents of the Civil Guard's Central Operative Unit (UCO) elite criminal investigation division raided the PSOE headquarters as part of an investigation into alleged illegal party financing. EPA/Borja Sanchez-Trillo
سيارة تابعة للشرطة الإسبانية متوقفة أمام مقر الحزب الاشتراكي (الأوروبية)

فضائح الفساد

وتعرض الحزب الذي يقوده سانشيز لسلسلة من فضائح الفساد، منها تحقيقات عدة تتعلق بحلفاء رئيسيين وأفراد من عائلته.

ويخضع رئيس الوزراء السابق عن الحزب الاشتراكي خوسيه لويس ثاباتيرو، وهو مقرب من سانشيز، للتحقيق أيضا في قضايا فساد تتعلق بتمويل حكومي قُدم لشركة طيران خلال جائحة كورونا.

وفي الأسبوع الماضي، ‌‌قضت محكمة بإدانة ثاباتيرو للاشتباه في قيادته شبكة لاستغلال النفوذ ‌‌وغسل ‌‌الأموال، في ضربة جديدة للحكومة اليسارية.

ونفى ثاباتيرو ارتكاب أي مخالفات، فيما جدد سانشيز اليوم دعمه لسلفه.

ويقبع وزير النقل السابق في حكومة سانشيز، خوسيه لويس أبالوس، ومستشاره السابق كولدو غارسيا في الحجز الاحتياطي بينما تستمر التحقيقات في قضايا فساد تتعلق بشراء كمامات خلال جائحة كورونا.

كما تستمر تحقيقات الفساد مع زوجة سانشيز، بيغونيا غوميز، ومع شقيقه ديفيد سانشيز.

المصدر: وكالات

