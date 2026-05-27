خلاف بين البنتاغون و"سبيس إكس" بشأن أسعار "ستارلينك" خلال حرب إيران

ذكر تقرير حصري لوكالة رويترز أن مسؤولين كبارا في شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك يسعون لدفع وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إلى زيادة المبالغ المدفوعة مقابل استخدام خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي توفرها الشركة.

يأتي ذلك في ظل أنباء عن تحقيق الطائرات المسيّرة الأمريكية الملغومة التي توجهها شبكة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك مكاسب ملموسة في الحرب الأخيرة على إيران، وفق ما ذكرته الوكالة.

وأشارت الوكالة نقلا عن مصادرها إلى تنامي التوتر بين شركة "سبيس إكس" والبنتاغون بشأن أسعار استخدام خدمة "ستارلينك" في منظومة الطائرات المسيّرة الهجومية الملغومة المنخفضة التكلفة "لوكاس" في الأشهر القليلة الماضية.

و"لوكاس" هي نموذج أمريكي رخيص مشابه للطائرة المسيّرة الإيرانية "شاهد" التي يمكنها الدوران فوق منطقة الهدف قبل الانقضاض لتنفجر عند الاصطدام.

وتقول "سبيس إكس" إن الطائرات المسيّرة "لوكاس" تعمل في ظروف أقرب إلى فئة اشتراك الطيران لديها، لا إلى خدمة النقل البري أو التنقل الأقل سعرا، نقلا عن الوكالة.

وذكر أحد المصادر لرويترز أن مسؤولي البنتاغون قالوا إن السعر البالغ 25 ألف دولار، وهو رسوم شهرية، صُمم للطائرات وليس للطائرات المسيّرة الملغومة التي تستخدم اتصال "ستارلينك" لدقائق أو ساعات.

ووافق البنتاغون -بحسب رويترز- على دفع زيادة في السعر اقترحتها "سبيس إكس"، مما زاد كلفة كل طائرة مسيّرة من طراز "لوكاس". وكان البنتاغون يدفع في البداية نحو 30 ألف ‌‌دولار للوحدة.

خلافات متصاعدة

كما ذكرت رويترز نقلا عن مصادرها أن البنتاغون يخوض أيضا خلافا مع "سبيس إكس" بشأن تسعير خطة لتزويد السكان باتصالات مباشرة إلى الهواتف المحمولة باستخدام "ستارلينك" تشبه خدمة الجيل الخامس. وكان البنتاغون يسعى خلال الحرب لمساعدة المواطنين الإيرانيين على تجاوز حجب الإنترنت الذي فرضته الحكومة.

ويقول تقرير الوكالة إن اعتماد البنتاغون المتزايد على "سبيس إكس" يمنح نفوذا أكبر لمالكها إيلون ماسك على مستوى مهم في الأمن القومي الأمريكي.

ورفض البنتاغون التعليق على المعلومات التي حصلت عليها رويترز بأن "سبيس إكس" رفعت أسعارها، أو على قراره الدفع، أو على خطة تزويد المواطنين الإيرانيين بخدمة "ستارلينك".

في المقابل، وصف إيلون ماسك تقرير رويترز بأنه "مضلل" دون تقديم أي تفاصيل إضافية في منشور على منصة إكس، وأضاف أن "نظام ستارلينك المدني استُخدم على نحو غير لائق لأغراض عسكرية".

وتوفر شبكة الأقمار الصناعية تغطية عالمية، مما يتيح الاتصالات في ساحة المعركة والاستهداف الدقيق حتى في المناطق النائية.

وتمثل مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لـ"سبيس إكس" والمكونة من نحو 10 آلاف قمر صناعي أكثر من 60% من الأقمار الصناعية الموجودة في المدار، وهو ما يتفوق بكثير على المجموعات التي تبنيها شركات أخرى مثل "ون ويب" و"أمازون ليو"، وفق رويترز.

وأفادت رويترز سابقا بأن أخطار الاعتماد على ستارلينك ظهرت لأول مرة خلال الحرب في أوكرانيا، عندما أمر ماسك بإيقاف خدمة ستارلينك في أجزاء من البلاد في عام 2022 مع تقدم القوات الأوكرانية نحو المواقع الروسية، مما أدى إلى تعطيل هجوم مضاد رئيسي.